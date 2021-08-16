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Умер советский актер Тыну Тамм

Новости
    16.08.2021, 12:30
Текст:   Олег Усков

Советский, эстонский актер кино, театра и ТВ Тыну Тамм скончался в субботу в возрасте 78 лет. Об этом сообщает ERR, причину смерти артиста не указавыая.

Тину Тамм родился 22 ноября 1942 года в Тарту. В 1961-м окончил Тартускую среднюю школу, в 1965-м - отделение сценического искусства Таллиннской государственной консерватории.

В 1965-1976 годах работал в Таллиннском государственном молодежном театре, в 1977-1992 - в Эстонском драматическом театре, далее - в Эстонском кукольном театре и театре "Эстония".

Экранный дебют - 1970 год, историческая драма с Георгом Отсом "Между тремя поветриями". В числе других киноработ - "Угоревший от восточного ветра", "Земля ветров", сериал "Счастливая улица, 13", "Кардемон, город тружеников и разбойников", знаменитый историко-приключенческий мюзикл с Мартой Пукк и Арнольдом Сиккелем "Кровавый камень".

Супруга - актриса Мари Лилль ("Цену смерти спроси у мертвых").

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