В Минцифры придумали, как защитить sim-карты от мошенников

Минцифры предложило новый инструмент для защиты sim-карт от мошенников. В документе, опубликованном ведомством на портале нормативных правовых актов, предлагается давать доступ к порталу госуслуг до активации симки.

Как пояснили в ведомстве, это позволит подтвердить личность владельца sim-карты, если он не может иным способом подтвердить свою личность через ЕСИА. После подтверждения сведений о проверке оператором гражданину станут доступны услуги связи и доступ в интернет без ограничений.

"Согласно представленному проекту постановления оператор связи сможет предоставить клиентам возможность исключительно получать смс от единого портала госуслуг и получать доступ к единому порталу госуслуг для внесения сведений о себе и подтверждения таких сведений в установленном порядке", - пояснили ТАСС в ведомстве.

Как добавили в Минцифры, тысячи россиян становятся жертвами мошенников, использующих зарегистрированные на чужие данные симки. В конце прошлого года уже был принят закон, согласно которому sim-карты, владельцы которых не подтвердили свою личность через ЕСИА, не будут работать до осуществления подтверждения.