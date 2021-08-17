Белорусский "Зубренок" приглашает на отдых детей из Сирии и Узбекистана

Озерные глади Нарочи и речные маршруты походов на катамаранах, азартные праздничные вечера у искрящегося костра оставляют калейдоскоп ярких воспоминаний и у сирийских мальчишек и девчонок, которые по приглашению президента Лукашенко не первый год посещают белорусский оздоровительный центр "Зубренок".

По доброй традиции, очередное приглашение в страну детства получат в этом году еще свыше 80 детей из САР, информирует БЕЛТА, цитируя распоряжение главы государства о выделении средств из резервного фонда президента на финансирование расходов по организации отдыха и оздоровления детей в детском образовательно-оздоровительном центре. Кроме того, предусмотрено прибытие детей и из Узбекистана, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Приглашение детей из Дамаска и Ташкента, констатирует агентство, будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в гуманитарно-образовательной сфере с этими странами, популяризации истории и культуры Беларуси, а также укреплению позитивного имиджа Синеокой за рубежом.

В программу пребывания подростков, пояснила директор оздоровительного центра Надежда Онуфриева, включены не только санаторно-оздоровительные услуги на базе лагеря, но и экскурсионно-культурные мероприятия. Для сотен тысяч мальчишек и девчонок за истекшие 50 лет "Зубренок", по ее словам, стал столицей счастливого детства, штабом многих интересных дел. А главная задача, которая стоит перед коллективом, полагает директор, - заинтересовать детей, помочь им реализовать свои таланты. "Для каждого из них важно попасть в атмосферу комфорта, где он успешен, где его понимают и оценивают по достоинству. Тогда у ребят возникает желание вернуться в эту праздничную карусель дружеского общения", - отметила она.

"СОЮЗ" уже успел на своем опыте убедиться, что в мире детворы стараются избегать дежурных мероприятий. "Педагоги используют такие формы работы, которые позволяют детям раскрыть свои лучшие качества, чтобы у них возник душевный отклик на все то, что мы говорим и делаем. И чаще всего нам удается достучаться до детских сердец", - с удовлетворением констатировала в беседе с репортерами директор центра.

Кстати, около десятка молодых людей - бывших "зубрят" - учатся в высших учебных заведениях по направлению центра, чтобы, получив педагогическую профессию, вернуться по распределению в родные пенаты. "Все они в свое время участвовали в наших сменах. Теперь приезжают в составе студенческих отрядов и хотят задержаться надолго. А это и есть результат нашей работы", - резюмировала Онуфриева.

А еще старожилы обязательно показывают новоселам центра сакральное место, где, по легенде, под камнем хранится бутылка с посланием от первых вожатых. В нем еще в прошлом веке они оставили свои напутствия детям, которым предстоит отдыхать в "Зубренке". Говорят, что лет через сто это послание будет прочитано. А пока ребята, которые приезжают сюда и из Союзного государства, и из различных стран мира, стараются прикоснуться к этому камню и загадать свое заветное желание.