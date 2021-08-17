Четверо сыновей-летчиков Степана и Натальи Пляц вернулись с войны победителями

Август 1944-го. Белорусская деревня Озерцы, что под Оршей. Всего несколько дней назад отсюда в жестоком бою вышибли немцев. Люди вышли разгребать разруху, работать, наконец, в поле... Вдруг над крышами низко-низко - самолет! Все в ужасе кинулись прятаться: "Фашист, фашист!". Но самолет лишь покачивал крыльями и продолжал нарезать круги. И вдруг над домом колхозника Степана Пляца из него что-то сбросили.

Это были лётные краги, а в них записка:

"Кто остался в живых, прошу сообщить о моих родителях. В четыре часа вернусь. Дима".

Выдержка из наградного листа лейтенанта Михаила Пляца.

Первый пришел

У Степана Павловича и Натальи Моисеевны Пляц было семеро детей: дочка Нина и шестеро сыновей. Четверо из них (Дмитрий, Леонид, Михаил и Иван) были авиаторами. Тот самый Дмитрий - второй по старшинству. Это он проторил братьям дорогу в небо. Еще за 14 лет до войны, окончив лётное, стал испытателем. Летал с легендарными В. Чкаловым, В. Коккинаки, И. Мазуруком...

А тогда он сдержал обещание. Посадив самолет на соседнем аэродроме, вечером был дома. Живы в семье к тому моменту были не все. Старшего сына Тимофея, служившего писарем в немецкой комендатуре, немцы расстреляли за связь с партизанами.

Но все равно: гуляла вся деревня - Дмитрий Пляц был первым, кто вернулся с войны. Пусть пока и на один вечер!

В фотостудии Раиса Аронова, Леонид, Руфина Гашева, Михаил. Фото: БГАКФФД

600 вылетов на брата

Книга "Памяти Толочинского района" дает удивительную цифру: за время войны четыре брата совершили 2485 боевых вылетов. Дмитрий, Леонид и Михаил были бомбардировщиками: громили врага в Сталинграде, на Курской дуге, в Крыму, освобождали родную Беларусь... Иван был техником, готовил боевые машины к полетам. Не раз летал через линию фронта на партизанские аэродромы ремонтировать поврежденные самолеты. А под Новгородом, когда случилась потребность, 21 раз садился в самолет на место штурмана...

Иван Пляц. Фото: БГАКФФД

Народная молва наградила семью Пляцов 50 боевыми орденами и медалями. Вряд ли это далеко от истины.

А самую драгоценную награду на войне отхватили Леонид и Михаил. Они женились на... летчицах! А женами их стали Герои Советского Союза Раиса Аронова и Руфина Гашева из легендарного женского авиаполка Марины Расковой.

Такая вот семейная эскадрилья!

Встреча после войны летчика Льва Косенко со Степаном Павловичем и Натальей Моисеевной. Фото: БГАКФФД

Ключи от свободы

Когда немцы пришли в Озерцы, Степана Павловича Пляца не тронули. Может, пожалели старика, а может учли, что Тимофей служил у них в штабе. Хотя, если б знали, что младший сын, 15-летний Толик ушел к партизанам - не пощадили бы...

А Озерцы, благодаря местной лесопилке, по сути, превратились в концлагерь. На ней с утра до ночи работали военнопленные. Рядом, за колючей проволокой их и содержали.

Озерчане помогали пленным: кто хлебом, кто рубахой...

Леонид Пляц за штурвалом пассажирского лайнера Ил-18. Фото: БГАКФФД

Немцы собирались обосновываться в Озерцах надолго. Открыли казино, решили строить баню. Вызвался помочь им дед Степан, набрал бригаду из пленных. Бригада сдружилась, дед их подкормил, приодел... А к летчику Льву Косенко, естественно, проникся особой симпатией. С ним-то дед, всю жизнь увлекавшийся починкой замков, и додумался сделать копию ключей от ворот концлагеря.

В ночь, когда немцы устроили банкет по какому-то случаю, 28 военнопленных пустились в побег...

В Белорусском госархиве кинофотодокументов есть фильм от 1966 года "Орлиная криница", где одна из глав посвящена трогательной послевоенной встрече летчика Льва Косенко и семьи Пляцев. Больше года пилот воевал в партизанском отряде "За Родину", а потом вернулся в летный полк.

Здесь когда-то семья Пляц праздновала День Победы. Фото: Сергей Емельянов

Летающая деревня

Ныне в Озерцах на том месте, где стоял дом семьи Пляц, только кусочек их сада с тремя яблонями. Зато по соседству живет Петр Тимофеевич Плешко, родители которого дружили с Пляцами. Мой собеседник родился через восемь лет после Победы. Помнит многое...

- Братья собирались на День Победы у себя в саду, - Петр Тимофеевич водит меня по местам своего детства. - Приедут со всех сторон на "Волгах", поставят столы под яблонями, скинут парадную форму, наденут фронтовые гимнастерки и гуляют. Мы пацаны, висим на заборах, от орденов и звезд Героев дух захватывает. Помню, на их гимнастерках следы от выгоревших парашютных лямок - раньше ведь одежды было немного, поэтому армейскую берегли.

- Песни, тосты?

- Конечно! Все высокие, красивые... Дядя Миша вечно улыбался, он никогда не был серьезным, рот не закрывал, меня звал: давай сюда! А дядя Леня, наоборот, был серьезным, он же в полярной авиации потом служил. Она, наверное, предполагает суровость. Иван Степанович был самым добрым: все у моей матери интересовался, как дети? А Руфина и Раиса выглядели простыми крестьянками, никакой звездности, все время хлопотали: мама, чем помочь? Вот Дмитрия старшего я никогда не видел...

- Степан Павлович, наверняка, во главе стола?

- Нет. Он скромный был. Никогда не лез на рожон. Наоборот. И вообще мужик себе на уме. У него дар был, он умел на воде из криницы что-то шептать и порчу снимать. Мне родители рассказывали, что он меня спас, когда в малолетстве меня старуха сглазила. Температура, потеря сознания... Вот в меня такую воду и влили, расцепив ножом зубы. Он многим помогал. Сыновья-летчики его стыдили: отец, это предрассудки, позоришь нас! А он лишь улыбался: воды в кринице на всех хватит...

Вообще он мне казался вечным, бессмертным, но заболел сахарным диабетом. Дети его в Москву - на лечение, но опоздали. Сначала потерял одну ногу, ходил на костылях, а потом вторую и последние семь лет уже катался на платформочке на подшибниках с деревянными толкателями в руках.

Эх, скольким же людям он помог! И каких сыновей вырастил!

... Мы ходим с Петром Тимофеевичем по деревенскому кладбищу, он то и дело останавливается: вот летчик лежит, а вот этот до большой летной должности дослужился. Я ведь и сам, говорит, много лет командиром вертолета Ка-26 был, пока Союз не развалился и пришлось искать другую специальность...

- Сколько же из одной деревни авиаторов вышло?

- Как-то считал, полтора десятка. Вирус у нас видать тут был летный.