Лавров положительно оценил планы талибов по формированию правительства

Заявления талибов о том, что в правительстве Афганистана они также видят других афганских представителей, является позитивным сигналом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"То, что сейчас талибы в Кабуле декларируют и на практике доказывают свою готовность уважать мнение других, я считаю, позитивным сигналом​​​", - цитирует Лаврова РИА Новости.

Он напомнил, что талибы выразили готовность "обсуждать правительство, в котором будут участвовать не только они, но и другие афганские представители".

В данный момент ситуация в Кабуле достаточно спокойная, а члены движения "Талибан" (запрещено в РФ) в целом, по мнению министра, эффективно обеспечивают там правопорядок. В то же время Лавров подчеркнул, что Россия пока не торопится признавать власть талибов, "так же, как и все остальные страны".