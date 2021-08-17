Минздрав направит мобильные комплексы для вакцинации в отдаленные регионы

Мобильные комплексы вакцинации против COVID-19 необходимо перенаправить из регионов РФ, где заболеваемость коронавирусом пошла на спад в отдаленные сельские территории. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами.

"Все мобильные медицинские комплексы необходимо направить в отдаленные сельские территории, а также в места расположения дачных участков для проведения вакцинации от коронавируса и диспансеризации граждан из групп риска", - цитирует ТАСС главу Минздрава.

Мурашко отметил, что помогать медработникам в информировании граждан, маршрутизации, оформлении документов будут волонтеры. По данным оперштаба, за сутки в России подтверждено 20 958 случаев COVID-19 в 85 регионах. Среди вновь выявленных случаев 8,2% - без клинических проявлений.