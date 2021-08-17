На юге Франции возник новый лесной пожар

Крупный лесной пожар возник в департаменте Вар на юго- востоке Франции, передает ТАСС. Огнем охвачены несколько сотен гектаров леса. Идет эвакуация населения.

"Крупный пожар распространяется по территории департамента Вар, чему способствуют сложившиеся метеоусловия, - констатировал глава МВД страны Жеральд Дарманен. - На месте находится префект департамента, я сам внимательно слежу за ситуацией".

По словам очевидцев, возгорание началось вблизи автостоянки у дороги А75 недалеко от города Гонфарон., а потом пламя распространилось по окрестностям.

Расширению пожара способствует сухая жаркая погода, установившаяся в регионе - в последние дни термометр близок к 40 градусам.