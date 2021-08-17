На новый уровень нашу страну поднимут неравнодушные люди

Испокон веков российские философы, экономисты, писатели и просто неравнодушные люди выдвигали свои предложения по экономическому, социальному, духовному возрождению России. Не станем углубляться в слишком далекое прошлое, вспомним энтузиастов двух последних столетий: Петр Чаадаев, Александр Радищев, Николай Чернышевский, Владимир Соловьев, Алексей Хомяков, Николай Бердяев, Петр Столыпин, Георгий Плеханов… Список можно продолжать и продолжать. Из более поздних и более или менее адаптированных к нашей современной жизни - Александр Солженицын с его знаменитым эссе "Как нам обустроить Россию". Всем им не давала покоя мысль: почему в нашей стране, обладающей огромной богатой территорией, несметными залежами полезных ископаемых, населенной умными, "рукастыми" и увлеченными людьми, жизнь большинства граждан и уровень развития экономики так далеки от совершенства?

Но если труды философов XIX-начала XX века были мало кому доступны в силу неразвитости массовых коммуникаций и высокого уровня неграмотности среди крестьянства и прочего трудового люда, то сейчас, с тотальным проникновением интернета чуть ли не "под каждый куст" практически у всех есть возможность ознакомиться с 20 идеями по экономическому расцвету России, выдвинутыми предпринимателем и активистом Дмитрием Давыдовым, и оценить их гипотетическую пользу.

Свои идеи автор обнародовал еще пять лет назад, их прочитали, о них поговорили на разных уровнях государственной вертикали, и благополучно оставили всё как есть. Но экспансия новой напасти в 2020 году, знатно пошатнувшей экономики всех стран и благосостояние практически всех людей на Земле, не обошедшей, к сожалению, и нашу страну, заставила Давыдова напомнить миру, что негоже России в рейтинге стран по уровню жизни замыкать девятый десяток, располагаясь между Гватемалой и Лаосом (по версии Legatum Institute, 2021).

И сегодня мы расскажем о некоторых предложениях автора. А поскольку эпидемия заставила государство и его граждан по достоинству оценить труд всех тех специалистов, кто помогал в непростое время ограничений и по-новому взглянуть на проблемы отечественного здравоохранения, с медицинской темы и начнем.

Порог, снижающий налог

Созданию в России лучшей системы здравоохранения в мире посвящена тринадцатая глава портала "20 идей". За эталон системы автор берет сингапурскую, и этот город-государство чаще всего фигурирует в его предложениях как пример для подражания. "Прогрессивные методы Сингапура, - говорится в 13-й идее, - в области развития системы здравоохранения привели к тому, что там сейчас работают ведущие ученые из Европы, Японии, США и России, а многие гиганты фармацевтики и биотехнологии перенесли туда свои производства".

Что же необходимо сделать, чтобы в кратчайшие сроки привлечь в Россию крупнейших инвесторов и лучших медицинских работников? Ввести как минимум на 20 лет нулевые ставки налогов на зарплату или доход медицинский работников и стремящиеся к нулю ставки на все виды налогов, связанных с деятельностью медучреждений для организаций, получающих определенный доход от обслуживания иностранных граждан, считает Давыдов. Порог предлагается немалый - годовой оборот от приема иностранцев должен составлять 2 миллиона долларов для клиник и 250 тысяч долларов для специалистов, работающих индивидуально. То есть, в отличие от привычной всем системы "богатый платит больше", в нашем случае налогообложение увеличивается с уменьшением поступлений иностранного капитала. Такой высокий порог, доступный сейчас лишь единичным клиникам, считает автор, необходим, чтобы сохранить рынок уже существующих медуслуг и не снизить критично поступление налогов. Зато многие медучреждения будут иметь сильный стимул к росту, а государство в свою очередь получит приток квалифицированного персонала, перенос лучших мировых клиник в Россию или открытие их современных филиалов, а также дополнительные налоговые поступления от других сфер бизнеса, активизировавших деятельность благодаря появлению нового медицинского направления.

При этом одной из основных целей таких медучреждений станет состоятельный иностранный пациент, массовое привлечение которого позволит очень быстро развить медицинский туризм. По подсчетам автора, обслуживание зарубежных граждан займет до половины общего времени клиник. То есть "свои" пациенты не пострадают от невнимания. Наоборот: классное оборудование вкупе с налоговыми льготами позволят установить весьма заманчивые цены на медуслуги, которые в свою очередь, привлекут все новых и новых иностранных пациентов. Разумеется, персонал таких клиник тоже пройдет через естественный отбор: останутся лучшие.

Немаловажный факт, отмечает Дмитрий Давыдов, что предприниматели сами будут развивать все сопутствующие новому проекту формы бизнеса - начиная от строительства аэропортов и отелей для медицинских туристов и заканчивая школами и детсадами для детей работников медцентров.

Решать проблему контроля качества опять-таки предлагается по сингапурской методике, то есть все этапы лечебного процесса снимать на видеокамеру. Это выгодно пациентам: в случае смены лечащего врача последний сможет быстро понять алгоритм предыдущего лечения. Если оказана некачественная медпомощь, клиент без проблем может подать иск на компенсацию, подкрепленный видеороликом операции. В свою очередь медицинские работники будут вынуждены непрерывно повышать свое мастерство, а видеозапись для них также сможет служить доказательством профессионализма. Выгодой для государства станет повышение продолжительности и улучшение качества жизни граждан. "Создавая сегодня передовую медицинскую базу в стране, мы не только создаем будущее физическое здоровье нации, но и обеспечиваем государственному бюджету гарантированный источник доходов на долгие годы вперед", - резюмирует Дмитрий Давыдов.

Выйти замуж за Данко

Портал "20 идей" находится в процессе развития, то есть его разделы наполняются новыми предложениями, свежими идеями. Заключительная - двадцатая, так, по меньшей мере, пока запланировано, а там как знать, может, и прибавится идей - часть будет опубликована только в следующем году. Девятнадцатая глава начата в нынешнем году и конкретного названия пока не имеет. В ней Давыдов и его команда решили опубликовать идеи, которые появились после первичной публикации пятилетней давности, и посвящены они улучшению положения в разных сферах общественной жизни.

Взять, к примеру, проблему донорства органов. Ни для кого не секрет, что многие люди, ждущие пересадки того или иного органа, подчас не доживают до спасительной операции. По состоянию на декабрь 2020 года в листе ожидания находилось 9500 человек, и при нынешних темпах трансплантации повезет лишь четверти из них…Конкретное предложение Давыдова: расширить круг лиц, которые могут выступать в качестве живых доноров.

Пока в России им может стать лишь человек, находящийся в кровном родстве с реципиентом. И это серьезно ограничивает круг людей, готовых безвозмездно поделиться органом с дорогим для него человеком. Кстати, во многих европейских странах законодательство разрешает донорство между друзьями и супругами. В нашей стране, считает Дмитрий Давыдов, необходимо разрешить донорство между супругами, находящимся в законном браке не менее одного года; между гражданами, не состоящими в законном браке, но имеющими общего ребенка; между родителями и их приемными детьми. Такой шаг, вне всякого сомнения, позволит расширить круг потенциальных доноров и при этом сохранить принцип передачи органа по родственным связям, не ограничиваясь лишь кровными узами.

Следующее предложение для улучшения ситуации с донорством - это международное сотрудничество в плане взаимной передачи органов погибших людей. Существуют межгосударственные некоммерческие организации, действующие исключительно в интересах людей, нуждающихся в трансплантации. Скажем, если в стране орган погибшего человека не подходит ни одному реципиенту, через общую базу данных НКО выясняется, что он подходит реципиенту из другой страны. Туда орган и транспортируется самолетом в специальном контейнере. В 2020 году таким образом была пересажена почти четверть от всех трупных органов в рамках стран-участниц некоммерческого донорского партнерства. Россия, по мнению автора идеи, может выступить инициатором создания подобной международной организации на Евразийском пространстве. Финансировать деятельности такого фонда могут и должны страховые компании государств-участников в соответствии с количеством регистрируемых в листе ожидания пациентов. Для тысяч граждан появится больше шансов на своевременную пересадку донорских органов.

Бюджет наполнят лихачи и любители "понтов"

Экономический расцвет России, за который ратует автор "20 идей", разумеется, невозможен без интенсивного притока средств в государственную казну. Поэтому часть предложений посвящена различным - в том числе нетривиальным - способам пополнения бюджета. Скажем, внедрение платной ускоренной услуги по регистрации сделок с недвижимостью, заключения брака, выдаче паспортов и т.д.: и чем быстрее клиенту необходима услуга, тем выше цена. Если "торопыга" готов платить, пусть официально платит в казну.

Другой путь - легализация продажи "красивых" автомобильных номеров с одинаковыми буквами, цифрами или вообще инициалами владельца. Такая практика распространена в некоторых странах, и правильно: за любовь к "понтам" надо расплачиваться. Не секрет, что и у нас красивые номера неофициально и делаются на заказ, и продаются за немалые деньги.

Пополнить бюджет поможет и увеличение штрафов за административные правонарушения, например, превышение скорости движения. Здесь автор ставит в пример Казахстан, где наказание за превышение скорости на 20-40 километров в час в 13 раз выше, чем у нас (в пересчете на рубли 6350 против наших 500, по состоянию на 2016 год). И предлагает поднять сумму наказания для лихачей до такого же уровня.

Увеличить поступления в бюджет поможет и гуманизация уголовного законодательства, считает Д.Давыдов. В частности, за "беловоротничковые" (экономические) преступления также предлагается повысить штрафы в разы, но при этом исключить наказание, связанное с лишением свободы, поскольку тюрьма еще никого не сделала лучше. В этом есть резон: коммерсанты привыкли считать денежки, и подчас для них страшнее потеря средств, чем свободы. Пока же у нас за нанесение ущерба в 1,5 миллиона рублей можно отделаться штрафом в 300 тысяч. Идея заключается в назначении штрафов, которые в два, три или более раз превысят сумму нанесенного ущерба.

Пополнить столичную казну, а заодно радикально снизить дорожные заторы, по мнению автора "20 идей", поможет так называемый "антипробочный" сбор в 1 тысячу рублей с владельца автомобиля за каждый выезд в Москву в дневное время. В перспективе сбор можно привязать к мощности или объему двигателя (по аналогии с транспортным налогом), таким образом, владельцы элитных суперкаров раскошелятся куда серьезнее, чем хозяева малолитражек.

Вложить деньги безопасно и с умом

Благосостояние любой государственной системы, разумеется, зависит не только от размера бюджета и правильного распределения накопленных средств, но и от способности создать условия для привлечения внебюджетных инвестиций, в том числе из-за рубежа. А для этого необходимо усовершенствовать уголовно-правовую и судебную системы, а также предоставить гибкость регулирования отношений между иностранными инвесторами и их местными партнерами. Иностранному инвестору необходимо предоставить в России то, к чему они привыкли в других развитых странах - юридический комфорт и защиту вложений. Эти условия может обеспечить англосаксонская правовая система, основанная на прецедентном праве. Россия же пока является страной с романо-германской правовой системой, в которой не предусмотрено применение прецедентов. А поскольку и у прецедентного права есть свои изъяны (неразумные либо устаревшие прецеденты, которые, тем не менее, продолжают использоваться), Давыдов предлагает перейти к модернизированной системе прецедентного права в отношении наиболее распространенных конкретных гражданских и уголовных дел. Эту систему можно назвать "правовой системой бизнеса", ибо в конечном итоге усовершенствование гражданских правоотношений и уменьшение уголовных преступлений является мощным импульсом развития бизнеса в любой стране.

Однако для привлечения иностранного капитала необходимо еще и максимально подробно донести информацию об инвестиционной привлекательности России. Сделать это реально через использование единого сайта для привлечения инвестиций. Создать его предлагается на базе портала Российского Инвестиционного Агентства. Такой ресурс с дублированием на самых популярных языках мира быстро станет для инвесторов самым востребованным ресурсом о России.

И одной из самых благоприятных агломераций для притока инвестиций может стать Сочи, у которого есть все шансы превратиться в лучший туристический город на планете. Для этого предлагается создать режим льготного налогового и административного благоприятствования в отношении любого вида деятельности. В частности, речь идет о ставке налога на прибыль в размере 1 процента, отсутствии НДС, налогов на недвижимое имущество, выигрыш и дивиденды, упрощении процессов получения лицензий и сертификатов, моратории на проверки бизнеса, снятии любых ограничений на ввоз и вывоз валюты и т.д. Упомянутые льготы должны действовать не менее 20-30 лет с возможностью продления еще на 5-10 лет. К тому же в Сочи достаточно развития спортивная и транспортная инфраструктура, что облегчит инвесторам стартовые шаги.

Быстрее, выше, умнее и вкуснее

Состоявшиеся в последние годы в нашей стране международные спортивные состязания с уверенностью доказали всем, что подобные масштабные мероприятия приносят стране не только деньги, но и престиж. Поэтому как можно скорее нам необходимо начать бороться за право проводить их в дальнейшем и предпринять все усилия, чтобы они проходили в России на постоянной основе. Спортивные мероприятия высокого уровня всегда является стимулом для инвесторов, которые готовы вкладывать капитал в строительство отелей, торговых комплексов, ресторанов - но только если такие мероприятия случаются регулярно.

Усилить инвестиционную привлекательность России, уверен автор "20 идей", поможет не столько развитие спортивной составляющей, но и создание конкурентоспособной системы высшего и среднего профессионального образования. Для этого предлагается на 30 лет ввести налоговые льготы для российских и иностранных вузов, открывающихся в специально созданных "студенческих городах". В том числе - освободить от уплаты налогов на имущество и землю, чтобы у собственников вузов не было препятствий строить достойные помещения, а также сделать нулевые ставки на зарплату и доходы персонала учебных заведений. По аналогии с медицинскими учреждениями основным условием для освобождения от уплаты налогов должен стать определенный объем средств, полученный от обучения иностранных граждан. Правда, порог дохода, позволяющий получать льготы, автор пока не называет.

Благодаря льготам иностранные вузы будут заинтересованы открывать свои филиалы именно в России, перевести сюда часть своих кадров, смогут обеспечить в здесь лучшее в мире соотношение цены и качества при получении высшего образования, что и станет основополагающим фактором для привлечения студентов со всего мира.

Сельхозсектор РФ также может заинтересовать инвестора, и в этом случае АПК способен стать одним из главных источников экономического роста страны. Для повышения привлекательности сельхозбизнеса автор предлагает предусмотреть на 20-летний срок освобождение от уплаты налога на прибыль и многих других налогов и платежей для определенной части предпринимателей. Например, занимающихся разведением редких и экзотических видов животных, скажем, страусов. Или выращиванием тропических фруктов. Или ориентированных на экспорт продукции в страны, где российские компании не представлены, что позволит нашим поставщикам быть более конкурентоспособными при вхождении на новые рынки. Также, по мнению Дмитрия Давыдова, фискальных льгот достойны предприниматели, производящие корма, ветпрепараты, химикаты, теплицы и некоторую технику, а также вовлечены в сектор пищепрома при условии использования местного сырья. Благодаря таким льготам и удешевлению всего цикла сельхозбизнеса, уверен Давыдов, предпринимателям (местным и иностранным) будет интересно заниматься сельским хозяйством именно в России.

Большой брат следит за порядком

Современные технологии должны работать на благо людей, в частности, их использование в целях повышения безопасности общества может принести колоссальную пользу. И пока мы все смеемся над задумкой Била Гейтса чипировать население планеты, Дмитрий Давыдов также пытается доказать резонность этой идеи, применительно к определенной группе товарищей. И предлагает уже сегодня задуматься над созданием системы индивидуальных номеров (по аналогии с системой маркировки мобильных телефонов), позволяющих отследить местонахождение "хозяина". Технологически такую операцию совершить несложно, он не станет мешать "носителю" по жизни, но при этом избавиться от номера будет невозможно. Таким образом, силовики получат базу данных круглосуточной информации о точном местонахождении на территории РФ любого человека из "группы риска".

По мнению автора идеи, маркировка преступников должна резко снизить случаи рецидива. Ведь сам фактор того, что человек находится под постоянным контролем полиции, будет служить своеобразным стопором для повторных случаев криминала. А снижение уровня преступности благотворно отразится на инвестиционной привлекательности страны и повышении уровня жизни ее граждан.

Еще одним шагом к улучшению жизни людей, считает Давыдов, должно стать активное внедрение беспилотных технологий в системе транспортного сообщения. Автономные автомобили уже стали неотъемлемой реальностью наших дней, причем, сегодня это не просто элемент комфорта, а глобальное изменение общественного и экономического пространства. Как известно, шофер - самая массовая профессия в России, в секторе грузовых и пассажирских автоперевозок заняты около 5 миллионов человек. А учитывая, что более 90 процентов аварий связаны с человеческим фактором, то посадив за баранку искусственный интеллект, мы получаем реальное снижение случаев ДТП, при этом уменьшая собственно количество автомобилей на дорогах и улучшая экологическую ситуацию. Высвободившиеся водители без проблем найдут работу в других секторах экономики: промышленности, строительстве и сельском хозяйстве.

Мы рассказали о многих идеях Дмитрия Давыдова по экономическому подъему России. Учитывая, что аналогичный путь уже прошли многие развитые страны, у нашей страны есть уникальный шанс воспользоваться чужим опытом, не повторяя чужих ошибок. Возможно, не каждому гражданину предложения автора придутся по душе, но, во всяком случае, эти идеи наполнены заботой о благосостоянии России, и не направлены удовлетворение частных интересов, не преследуют политических целей. Они предназначены для всех, кого заботит развитие и процветание нашей Родины. Ведь именно неравнодушные люди в итоге и смогут ей помочь. Дмитрий Давыдов надеется, что его идеи будут услышаны и поддержаны государством.

На правах рекламы.16+