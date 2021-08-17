Президент Беларуси провел совещание с руководством правительства

Проекты интеграционных программ Союзного государства, нормативных правовых актов, касающиеся экономической сферы и национальной безопасности, были вынесены на совещание, которое провел во вторник Александр Лукашенко с руководством правительства.

Глава государства отметил, что вопрос о развитии интеграции в формате СГ звучал и на последнем Всебелорусском народном собрании, и во время недавнего "Большого разговора с президентом". Он предложил заслушать доклад вице-премьера Николая Снопкова, который возглавляет белорусскую сторону в переговорах с Россией по интеграционным программам. "Больше интересовать будет вопрос, когда мы формализуем и реализуем эти программы", - конкретизировал свою позицию Лукашенко.

Государство, подчеркнул президент, должно не только сохранить спокойствие в стране и обеспечить правопорядок, но и работать на перспективу. В этой связи на совещании был рассмотрен проект указа, который предусматривает изменение подходов к системе мониторинга общественной безопасности. Оратор поинтересовался, как новые методы повысят общественную безопасность, и какая нагрузка в целом ляжет на бюджет.

Он акцентировал внимание своих коллег, что недопустимо "неэффективное использование бюджетных средств". "Методы контроля должны быть подъемными для белорусского государства. Никаких излишеств быть не должно, и я никогда на это не пойду", - предупредил правительство Лукашенко.

Кроме того, он дал поручение тщательно проработать вопрос защиты информации, принять все меры для недопущения уязвимости системы. "Правоохранительным органам нужно активизировать деятельность по пресечению преступлений в сфере высоких технологий: проблема архиважная", - констатировал белорусский руководитель.

Обратил президент внимание участников встречи и на необходимость "автоматической" защиты предприятий в случае неблагоприятных внешних факторов, напомнив, что около года назад уже рассматривался законопроект "Об урегулировании неплатежеспособности".

Тогда правительству было поручено изменить идеологию этого документа: уйти от банкротства к реабилитации проблемных предприятий. Изменилась и концепция законопроекта - акцент был сделан на защите организаций от шоков, вызванных неблагоприятными внешними факторами. Лукашенко еще раз подчеркнул, что "преодоление этих шоковых барьеров - прежде всего забота трудовых коллективов и руководителей этих трудовых коллективов".

Напомнил белорусский руководитель и о своем поручении не перегружать суды несвойственными вопросами: разного рода проблемами экономического характера, которые до этого решались в местных органах власти. Координирующая роль в вопросах финансового оздоровления, по его словам, должна "окончательно сосредоточится в правительстве, отраслевых органах власти и исполкомах". Правда, при этом Лукашенко не исключил, что часть вопросов все же придется оставить на рассмотрение судов. Но они, добавил он, уже будут последней инстанцией.

Как продолжение работы по перераспределению функций между органами власти еще одним вопросом на встрече с правительством стала корректировка отдельных его полномочий. "Предложено исключить необходимость определения правительством позиции для представителей государства при отчуждении крупных объектов недвижимости", - сообщил президент, поинтересовавшись, какого эффекта ожидается достичь от этих новаций, и не потеряет ли государство в этом случае контроль за продажей привлекательных активов. "Подход должен быть один: актуально это сегодня или нет", - резюмировал свою точку зрения белорусский лидер.