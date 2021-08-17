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17.08.2021 00:07
Рубрика: Власть

Путин наградил свыше 250 медиков

Текст: Кира Латухина

Свыше 250 медицинских работников получили государственные награды от президента, из них около 200 человек - за борьбу с коронавирусом. Владимир Путин подписал указ о награждении, в котором фигурируют почти одни только медики.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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Орден Пирогова, медаль Луки Крымского, орден Александра Невского, орден Почета, орден Дружбы, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени почетные звания "Заслуженный врач РФ" и "Заслуженный работник здравоохранения РФ" - таких наград удостоились медицинские работники. Некоторые - посмертно - за вклад в борьбу с коронавирусом и самоотверженность при исполнении долга.

За большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции президент отметил орденом Пирогова гендиректора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главного внештатного кардиолога Минздрава Сергея Бойцова. А медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждена замгендиректора - заведующая отделом Национального медицинского исследовательского центра гематологии, главный внештатный трансфузиолог Минздрава Татьяна Гапонова.

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