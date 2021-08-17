Пушечное ядро нашли во время капремонта дома в Замоскворечье

В Замоскворечье в доме на Садовнической улице во время проведения капитального ремонта нашли настоящее пушечное ядро. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе фонда капитального ремонта Москвы.

Находку обнаружили во время ремонта двухэтажного многоквартирного дома. Ранее это была хозяйственная постройка - прачечная - Доходного дома Бабушкина на Садовнической улице, 61 с2. Дом построили в 1905 году по проекту архитектора Дмитрия Топазова. Много лет пушечное ядро находилось на чердаке под крышей здания. И лишь при капитальном ремонте кровли его обнаружили.

"Ядро правильной круглой формы и по размеру помещается в ладонь, - рассказали "РГ" в пресс-службе. - Скорее всего, пушечное ядро принес сюда дворник. Такое предположение сделала правнучка купца, которая живет в этом доме, ставшем давно родовым гнездом. Но может быть, ядро пролежало и дольше". Находку передадут специалистам.

Как отмечают в ФКР, уникальные предметы находят, но не часто - 1-2 раза в год. Правда, недавно в подвале дома 8к2 на Пречистенке был найден чугунный литой утюг. Его тоже еще предстоит установить.