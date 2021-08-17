В Москве проведут аэрацию воздуха из-за жары

В связи с установившейся жаркой погодой городские службы сегодня чаще поливают дороги и проведут аэрацию воздуха. Подробности рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, коммунальные службы проводят регулярно полив проезжей части, а в жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна. Это способствует снижению деформации дорожного покрытия от влияния прямых солнечных лучей при высокой транспортной нагрузке.

"При температуре выше 25°С производится аэрация воздуха, сегодня она начнется в 14.00, - рассказал Петр Бирюков. - При ее проведении струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом, они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта".

Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что в жаркие дни требуется особый уход и за городскими цветниками. Их поливают рано утром или в вечерние часы таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней - примерно на 30 сантиметров.