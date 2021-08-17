В Туле открылась коллегия "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье"

Игорь Маковский открыл VI Коллегию "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье".

В уже ставшем традиционным мероприятии принимают участие руководители исполнительного аппарата и филиалов 20-ти регионов присутствия Обществ, ключевые менеджеры, отвечающие за развитие дополнительных услуг и сервисов, начальники районов электрических сетей, а также директора корпоративных учебных центров. К работе Коллегии онлайн присоединились 16 200 человек.

Основная повестка мероприятия - подведение итогов деятельности энергокомпаний за первое полугодие 2021-го, их оценка и утверждение первоочередных задач на вторую половину года.

В своей вступительной речи генеральный директор "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский оценил выполнение задач по снижению потерь, увеличению нетарифной выручки и производительности труда. Данные задачи были поставлены предыдущей Коллегией. Также он акцентировал внимание на проведении мероприятий в сфере клиентоориентированности, направленных на удовлетворение потребностей заказчиков Обществ и на повышение их лояльности.

В продолжение доклада глава энергокомпаний остановился на результатах работы в сфере развития дополнительных услуг и сервисов, востребованных у населения и организаций регионов. За прошедшие 6 месяцев выручка Обществ по этому направлению превысила 1,4 млрд рублей, что на 58% больше, чем за аналогичный период 2020 года (908 млн рублей). Сотрудниками компаний реализован крупнейший проект в истории Ярославля по модернизации сетей уличного освещения, выполнены работы по сопровождению технологического присоединения с целью развития малого бизнеса в Ярославской, Калужской и Рязанской областях, проведена модернизация электросетевой инфраструктуры Нижнего Новгорода в рамках подготовки к 800-летию города.

"Мы проводим сейчас колоссальную работу по совершенствованию каналов и механизмов получения обратной связи с жителями и организациями за счет массового внедрения интерактивных сервисов. Мы стремимся расширить спектр услуг, чтобы удовлетворить все потребности наших заказчиков. Это один из ключевых приоритетов, который позволит компаниям повысить эффективность операционной деятельности и откроет новые возможности для развития", - отметил генеральный директор "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский.

Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"