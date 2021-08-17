На Колыме полицейские вернули ученому из Австрии похищенную технику

В Магадане полицейские за сутки нашли украденную у путешественника из Австрии аппаратуру.

Ученый-геолог Герфрид Свобода в прошлом году решил отправиться в кругосветное путешествие на автомобиле-вездеходе. Три месяца он ездил по Сибири, добрался до Магадана, но из-за пандемии вынужденно вернулся домой. Машину и находившуюся в ней технику оставил в гараже своего знакомого.

Недавно иностранец вернулся на Колыму. Он осмотрел свою машину и обнаружил, что оттуда пропала аппаратура для съемок общей стоимостью 600 тысяч рублей: квадрокоптер, фотоаппарат, видеокамера и аксессуары. Владелец гаража написал заявление в полицию и рассказал, что доступ в помещение имел приезжий из другого региона.

Правоохранители выяснили, что подозреваемый находится в Ягоднинском городском округе, задержали его и доставили в областной центр.

- Задержанный признался в краже и указал местонахождение похищенного. После проведения необходимых следственных действий аппаратура возвращена законному владельцу, который намерен вернуться на родину, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.

- Впечатлен тем, что работа российской полиции такая быстрая и профессиональная. Не ожидал, что вещи вернутся так скоро, - поблагодарил полицейских Герфрид Свобода.