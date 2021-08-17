В Приамурье медик внесла ложные данные о вакцинации от COVID-19

В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту внесения ложных сведений о вакцинации от COVID-19.

Во время проверки полицейские обнаружили, что в едином Федеральном регистре вакцинированных граждан числятся четверо местных жителей, которые на самом деле не получали прививку.

По предварительным данным, информацию в реестр внесла сотрудник медицинского учреждения одного из районных центров области. Благодаря этому люди получили электронные сертификаты и допуск к работе.

Дело расследуется по части 1 статьи 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".

"В настоящее время установлены все лица, причастные к противоправной деятельности", - сообщает пресс-служба регионального УМВД.