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17.08.2021 07:54
Рубрика: Происшествия

В Уфе задержали банду, похищавшую людей

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Полиция Башкирии задержала организованную преступную группу, которая занималась похищением людей, разбоями и вымогательством. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

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По версии следствия, организаторами банды, которая орудовала в Уфе в течение шести месяцев 2020 года, были два брата - 22 и 32 лет, ранее судимые за разбой, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и хулиганство. Они привлекли в свою преступную группу еще нескольких молодых людей в возрасте 18-19 лет.

Как уточнили в СК по Башкирии, бандиты похищали людей, которые, по их мнению, причастны к незаконному обороту наркотиков и, соответственно, не будут обращаться в полицию.

Так, в сентябре 2020 года члены преступной группы напали и, угрожая огнестрельным оружием, похитили четверых уфимцев. За их освобождение преступники получили более 110 тысяч рублей. Еще один уфимец становился жертвой банды дважды. Мужчина отдал похитителям более 150 тысяч рублей.

В октябре 2020 года при похищении двоих уфимцев, с которых подозреваемые вымогали 400 тысяч рублей, стражи порядки вышли на бандитов. Задержаны шесть человек, в том числе трое участников банды. У них изъяли огнестрельное оружие. Члены банды подозреваются в совершении пяти похищений, четырех разбоев и трех вымогательств. Установлены семь пострадавших.

В отношении троих участников группы возбуждено уголовное дело по статье "Создание и участие в устойчивой вооруженной группе (банде)". Всем фигурантам предъявлено обвинение, организаторам банды избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в СК.

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