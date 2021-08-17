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17.08.2021 08:37
Рубрика: Происшествия

На Алтае вынесли приговор экс-зампреду правительства Ирине Долговой

Текст: Наталья Граф (Барнаул)

Железнодорожный суд города Барнаула вынес приговор бывшему заместителю председателя правительства Алтайского края Ирине Долговой. Ее признали виновной в превышении должностных полномочий.

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Как было установлено в суде, осенью 2018 года высокопоставленная чиновница организовала лечение своего знакомого за счет средств регионального бюджета. По ее распоряжению пациенту выписали дорогостоящий лекарственный препарат, хотя он не имел права на его бесплатное получение. В результате бюджету Алтайского края был нанесен ущерб в 200 тысяч рублей.

- Кроме того, в 2018 году осужденная, превысив должностные полномочия, незаконно обеспечила приобретение подведомственным государственным унитарным предприятием неликвидных товаров с ограниченным сроком годности у одного из обществ с ограниченной ответственностью, - сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Размер ущерба предприятию составил более 107 тысяч рублей.

Отмечается, что данные преступления были выявлены оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.

Ирина Долгова полностью признала вину. Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Помимо этого она лишена права занимать определенные должности в течение 3 лет.

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