Транснефть - Западная Сибирь выполнила капремонт систем теплоснабжения производственных объектов

Новости

В Ростове пресечена торговля просроченными экспресс-тестами на антитела 11:31
Чернышенко рассказал об итогах тестирования ЕБС в сфере образования 11:29
Узнать размер остатка маткапитала можно будет за один день 11:28
Скончался главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов 11:10
Реконструкцию "тульских горок" на трассе М-4 завершат в этом году 10:57
В Чите водитель "скорой" с помощью приемов борьбы задержал насильника 10:54
Чемпион Европы Инсинье отказался переходить в "Зенит" 10:46
СМИ: Кабмин выделит семь млрд рублей на "духовно-нравственный" контент 10:45
На фото и видео из дома погибшего мэра Кривого Рога обнаружили несоответствия 10:44
Российские разработчики рассказали о первом отечественном ноутбуке 10:41
СМИ: "Сельта" намерена арендовать форварда "Спартака" Понсе 10:29
Один из пострадавших от взрыва в Воронеже переведен из реанимации 10:26
Особый порядок ввоза праворульных машин продлят на год 10:26
Запасы газа на Украине за год снизились на треть 10:25
МИД РФ: Западу проще опять объявить Россию угрозой 10:20
В Минске пройдет конкурс "Мисс Беларусь-2021" 10:19
Помощник Карпина извинился перед Луневым за невызов в сборную 10:17
Москва улучшила позиции в рейтинге инновационных городов Европы 10:16
Москвичи смогут направить выигранные в "Миллионе призов" баллы на благотворительность 10:05
Захарова прокомментировала заявления США о достижении целей в Афганистане 10:05
Талибы объявили амнистию для чиновников 10:02
Врач-инфекционист рассказал, как сочетаются между собой разные вакцины 09:56
Пушечное ядро нашли во время капремонта дома в Замоскворечье 09:55
Трутнев сообщил, что 51 страна уже подтвердила участие в ВЭФ 09:53
На ямальской реке погибла семья из четверых человек 09:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
17.08.2021 10:00

Транснефть - Западная Сибирь выполнила капремонт систем теплоснабжения производственных объектов

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило капитальный ремонт тепловых сетей производственных объектов, расположенных в Кемеровской и Омской областях.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Модернизация тепловых сетей являются одним из основных направлений по подготовке объектов АО "Транснефть - Западная Сибирь" к осенне-зимнему периоду. Приоритетное внимание при обновлении сетей уделяется применению современных теплоизоляционных материалов с целью повышения энергоэффективности работы всей системы теплоснабжения объектов.

На Анжеро-Судженской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) Новосибирского районного нефтепроводного управления (РНУ) завершен капитальный ремонт тепловых сетей, по которым осуществляется теплоснабжение четырех производственных помещений - склада, автостоянки, магистральной насосной и промышленного блока. При ремонте использовались трубы в тепловой изоляции из вспененного каучука и покрывного материала из оцинкованной стали. Такие материалы с низким коэффициентом теплопроводности значительно снижают не только расходы на отопление, но и выбросы парниковых газов в атмосферу. Общая протяженность замененных участков тепловых сетей - более 700 м. Для обеспечения промышленной безопасности и исключения нештатных ситуаций в отопительный период проведена замена запорной и регулирующей арматуры.

Также капитальный ремонт тепловых сетей был выполнен на территории центрального склада Омского РНУ. Длина замененных участков сетей составила 424 м.

Кроме модернизации сетей теплоснабжения, в рамках реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности АО "Транснефть - Западная Сибирь" выполняет комплекс других специальных мероприятий. Предприятие устанавливает насосы с высоким КПД, модернизирует системы освещения и оборудование индивидуальных тепловых пунктов. По итогам первого полугодия 2021 года АО "Транснефть - Западная Сибирь" за счет выполнения энергосберегающих мероприятий сэкономило порядка 10,7 млн рублей.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово СФО Красноярский край Красноярск СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Омская область Омск СФО Томская область Томск

Главное сегодня

Захарова прокомментировала заявления США о достижении целей в Афганистане
Запасы газа на Украине за год снизились на треть
Глава "Вектора" рассказал о новых вакцинах от COVID-19 с 2-3 штаммами
Байден выступил с обращением к нации по ситуации в Афганистане
Скончался главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов