Транснефть - Западная Сибирь выполнила капремонт систем теплоснабжения производственных объектов

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило капитальный ремонт тепловых сетей производственных объектов, расположенных в Кемеровской и Омской областях.

Модернизация тепловых сетей являются одним из основных направлений по подготовке объектов АО "Транснефть - Западная Сибирь" к осенне-зимнему периоду. Приоритетное внимание при обновлении сетей уделяется применению современных теплоизоляционных материалов с целью повышения энергоэффективности работы всей системы теплоснабжения объектов.

На Анжеро-Судженской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) Новосибирского районного нефтепроводного управления (РНУ) завершен капитальный ремонт тепловых сетей, по которым осуществляется теплоснабжение четырех производственных помещений - склада, автостоянки, магистральной насосной и промышленного блока. При ремонте использовались трубы в тепловой изоляции из вспененного каучука и покрывного материала из оцинкованной стали. Такие материалы с низким коэффициентом теплопроводности значительно снижают не только расходы на отопление, но и выбросы парниковых газов в атмосферу. Общая протяженность замененных участков тепловых сетей - более 700 м. Для обеспечения промышленной безопасности и исключения нештатных ситуаций в отопительный период проведена замена запорной и регулирующей арматуры.

Также капитальный ремонт тепловых сетей был выполнен на территории центрального склада Омского РНУ. Длина замененных участков сетей составила 424 м.

Кроме модернизации сетей теплоснабжения, в рамках реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности АО "Транснефть - Западная Сибирь" выполняет комплекс других специальных мероприятий. Предприятие устанавливает насосы с высоким КПД, модернизирует системы освещения и оборудование индивидуальных тепловых пунктов. По итогам первого полугодия 2021 года АО "Транснефть - Западная Сибирь" за счет выполнения энергосберегающих мероприятий сэкономило порядка 10,7 млн рублей.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"