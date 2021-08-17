В Чите водитель "скорой" с помощью приемов борьбы задержал насильника

В ночь на 15 августа 41-летний водитель скорой помощи в Чите Дмитрий Калашников задержал опасного преступника. Житель Забайкалья воспользовался приемами вольной борьбы, которой увлекался в юношестве, сообщает KP.RU.

Водитель привез фельдшеров на вызов, поступивший от жителей микрорайона Осетровка. Пока медработники оказывали помощь пациенту, шофер скорой помощи ждал их, припарковав автомобиль у подъезда. В это время ночную тишину нарушил крик о помощи. Дмитрий поспешно вышел из машины и в полутора десятках метров от нее, в кустах, увидел женщину, отбивавшуюся от мужчины, который пытался сорвать с нее одежду.

Шофер "скорой" подбежал к предполагаемому насильнику, схватил его и, несмотря на угрозы и стремление вырваться, удерживал до возвращения медиков. Выйдя из подъезда и оценив ситуацию, фельдшеры вызвали полицию.

По словам Дмитрия, удержать преступника ему помогли навыки вольной борьбой (в юности он сдал норматив кандидата в мастера спорта) и опыт службы в МВД (Калашников некоторое время работал старшим группы задержания).

По информации "КП", напавший на женщину "оказался матерым уголовником" - был судим. Возбуждено дело о покушении на изнасилование.