СК начал проверку после ДТП с тремя погибшими в Кабардино-Балкарии

Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии инициировало доследственную проверку после столкновения в Баксанском районе трех транспортных средств, среди которых были маршрутка и многотонный уборочный грейдер. В ДТП на трассе Прохладный - Эльбрус по последним данным погибли три человека. Как сообщили в пресс-службе следственного ведомства, будет проверено соответствие нормам оказываемых услуг по перевозке пассажиров.

- В рамках проверки следователями будет установлено, соответствовали ли оказываемые услуги по перевозке пассажиров требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, проверят и действия водителя иномарки, который по предварительным данным мог спровоцировать ДТП. Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии также инициировало вопрос о передаче дело в свое ведения из полиции.

Как ранее сообщала "РГ", 17 августа около 14 часов возле селения Исламей произошло серьезное ДТП с тремя транспортными средствами, в том числе пассажирской маршруткой. Три человека погибли, еще восемь госпитализированы.