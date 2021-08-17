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17.08.2021 16:41
Рубрика: Происшествия

СК начал проверку после ДТП с тремя погибшими в Кабардино-Балкарии

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)
Фото: Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии Фото: Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии
Фото: Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии

Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии инициировало доследственную проверку после столкновения в Баксанском районе трех транспортных средств, среди которых были маршрутка и многотонный уборочный грейдер. В ДТП на трассе Прохладный - Эльбрус по последним данным погибли три человека. Как сообщили в пресс-службе следственного ведомства, будет проверено соответствие нормам оказываемых услуг по перевозке пассажиров.

Фото: пресс-служба МВД по Владимирской области
Названа возможная причина ДТП с автобусом под Владимиром

- В рамках проверки следователями будет установлено, соответствовали ли оказываемые услуги по перевозке пассажиров требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, проверят и действия водителя иномарки, который по предварительным данным мог спровоцировать ДТП. Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии также инициировало вопрос о передаче дело в свое ведения из полиции.

Как ранее сообщала "РГ", 17 августа около 14 часов возле селения Исламей произошло серьезное ДТП с тремя транспортными средствами, в том числе пассажирской маршруткой. Три человека погибли, еще восемь госпитализированы.

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