В центре Ставрополя вандалы украли символический ключ от города

Так выглядел ключ от города Ставрополя, теперь на его месте зияет дыра Фото: Пресс-служба администрации Ставрополя

С военно-исторического монумента в центре Ставрополя неизвестные накануне оторвали символический ключ от города. Символ злоумышленники унесли вместе с собой. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил первый заместитель мэра краевой столицы Дмитрий Семенов.

- Очевидно, злоумышленники решили, что его можно сдать на металлолом или решили открыть им все символические двери. Я разочарую их: металла там почти нет. Ключ выполнен из мрамора с незначительным добавлением бронзы. Продать его не получится. А вот ответить по закону придется., - написал Семенов.

Администрация Ставрополя написала заявление в полицию, после чего было заведено уголовное дело по статье 214 УК РФ "Вандализм". Сейчас правоохранители отсматривают видеозаписи с камер наблюдения, чтобы вычислить преступников. К счастью, камер в этом районе достаточно - монумент, установленный к 200-летию Ставрополя, находится в самом центре города.