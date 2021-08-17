На Куршской косе неизвестные установили ловушки для машин инспекторов

В национальном парке "Куршская коса" в Калининградской области три автомобиля, патрулировавшие территорию, прокололи шины на досках с острыми шипами, намеренно разбросанных по маршрутам инспекторов.

Об этом сообщили в администрации нацпарка. Кто-то вкрутил в доски болты, обрезанные под острым углом, и разложил эти изделия остриями кверху на лесных просеках косы. По этим просекам в заповеднике ездит только служебная техника, передвижение иного автотранспорта вне дорог на косе запрещено.

15 и 16 августа на этих ловушках пробили колеса три служебных автомобиля. Это уже не первый случай злонамеренного вредительства в нацпарке, его администрация намерена обратиться в полицию с заявлением по данному факту.

Такие самодельные автозаградители могут сыграть критическую роль, например, в случае пожара. По просекам в лесу передвигается и лесопожарная техника, а территория косы чрезвычайно пожароопасна, особенно летом. И от скорости реагирования государственных инспекторов на сигналы о возгорании или разведении костра зависит очень многое - иногда для возникновения лесного пожара достаточно нескольких минут, подчеркнули в нацпарке.