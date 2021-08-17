На Куршской косе неизвестные установили ловушки для машин инспекторов

Новости

Потерпевшим крушение Ил-112В управлял Герой России Николай Куимов 12:26
В авиакатастрофе Ил-112В под Кубинкой погибли все три члена экипажа 12:17
Обновлена методика расчета показателей региональных программ в области энергоснабжения 12:17
В ЕР оценят готовность всех школ России к новому учебному году 12:16
Лавров рассказал о переговорах с ЕС по признанию сертификатов по COVID 12:14
Сколько денег россияне снимают с карт на кассах магазинов 11:57
Средний размер микрозайма в России растет второй месяц подряд 11:48
В Колумбии задержан россиянин, переправлявший наркотики в Россию 11:46
Фонд Хабенского помог 23 пациентам за счет средств от продажи работ Шойгу 11:46
После землетрясения на Гаити идет тропический шторм 11:46
В центре Ставрополя вандалы украли символический ключ от города 11:45
Оперштаб: В Москве выявлено 2006 новых случаев COVID-19 11:43
Чернышенко рассказал об итогах тестирования ЕБС в сфере образования 11:29
Узнать размер остатка маткапитала можно будет за один день 11:28
Скончался главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов 11:10
Реконструкцию "тульских горок" на трассе М-4 завершат в этом году 10:57
В Чите водитель "скорой" с помощью приемов борьбы задержал насильника 10:54
Чемпион Европы Инсинье отказался переходить в "Зенит" 10:46
СМИ: Кабмин выделит семь млрд рублей на "духовно-нравственный" контент 10:45
На фото и видео из дома погибшего мэра Кривого Рога обнаружили несоответствия 10:44
Российские разработчики рассказали о первом отечественном ноутбуке 10:41
СМИ: "Сельта" намерена арендовать форварда "Спартака" Понсе 10:29
Один из пострадавших от взрыва в Воронеже переведен из реанимации 10:26
Особый порядок ввоза праворульных машин продлят на год 10:26
Запасы газа на Украине за год снизились на треть 10:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
17.08.2021 12:25
Рубрика: Происшествия

На Куршской косе неизвестные установили ловушки для машин инспекторов

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

В национальном парке "Куршская коса" в Калининградской области три автомобиля, патрулировавшие территорию, прокололи шины на досках с острыми шипами, намеренно разбросанных по маршрутам инспекторов.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Актеру Биковичу грозит штраф за катание на квадроцикле на Куршской косе

Об этом сообщили в администрации нацпарка. Кто-то вкрутил в доски болты, обрезанные под острым углом, и разложил эти изделия остриями кверху на лесных просеках косы. По этим просекам в заповеднике ездит только служебная техника, передвижение иного автотранспорта вне дорог на косе запрещено.

15 и 16 августа на этих ловушках пробили колеса три служебных автомобиля. Это уже не первый случай злонамеренного вредительства в нацпарке, его администрация намерена обратиться в полицию с заявлением по данному факту.

Такие самодельные автозаградители могут сыграть критическую роль, например, в случае пожара. По просекам в лесу передвигается и лесопожарная техника, а территория косы чрезвычайно пожароопасна, особенно летом. И от скорости реагирования государственных инспекторов на сигналы о возгорании или разведении костра зависит очень многое - иногда для возникновения лесного пожара достаточно нескольких минут, подчеркнули в нацпарке.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

Главное сегодня

Лавров рассказал о переговорах с ЕС по признанию сертификатов по COVID
Запасы газа на Украине за год снизились на треть
Захарова прокомментировала заявления США о достижении целей в Афганистане
Глава "Вектора" рассказал о новых вакцинах от COVID-19 с 2-3 штаммами
Скончался главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов
Верховный суд объяснил, как вручать повестки инвалидам
В карте спасения в ДТП опишут все автомобили и способы помощи водителям