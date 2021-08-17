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17.08.2021,  
14:55
Текст:  Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Под Калининградом началось учение Балтийского и Северного флотов

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Масштабное тактическое учение морской пехоты двух флотов - Балтийского и Северного стартовало на морском побережье Калининградской области.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ /ТАСС
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Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, в плановом учении задействованы более двух тысяч военнослужащих и свыше ста единиц военной и специальной техники, в том числе - бронетранспортеры БТР-82А, БТР-80, самоходные артиллерийские установки.

Учение продлится до конца недели и будет проходить в условиях, максимально приближенных к боевым. Морпехам предстоит совершить марш из мест постоянной дислокации, затем они проведут погрузку на большие десантные корабли и десантные катера и пройдут морем в район высадки.

Затем военные моряки должны будут захватить побережье, занятое диверсионными группами условного противника, и освободить объекты инфраструктуры на берегу.

В ходе активной фазы учения будут разыграны эпизоды по блокированию и уничтожению условного противника. Для этого морские пехотинцы Северного флота совершат марш на один из полигонов в Калининградской области.

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