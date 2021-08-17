В Ленобласти СК возбудил дело в защиту дольщиков

Следственное управление СК РФ по Ленинградской области возбудило дело против регионального Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Должностным лицам вменяется в вину халатность при организации достройки жилого комплекса "Щегловская усадьба".

Как пояснили в управлении, компания-застройщик ЖК была признана банкротом, после чего суд возложил обязанность завершить строительство на фонд, созданный "в целях урегулирования отношений, возникающих в связи с наличием неисполненных обязательств застройщика перед участниками долевого строительства".

- На момент передачи объектов незавершенного строительства региональному фонду степень готовности двух корпусов составляла 95 процентов и четырех корпусов - 72 процента, - говорится в сообщении СК. - Для завершения строительства указанных объектов был определен объем финансирования в сумме 787 миллионов рублей, в том числе на производство строительно-монтажных работ 611 миллионов рублей. Однако строительно-монтажные работы были произведены лишь на сумму 19 миллионов рублей.

Как полагает СУ СК по Ленинградской области, "неэффективное использование должностными лицами регионального фонда предоставленных им полномочий повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства". Причины сложившейся ситуации установит следствие.