Вологодские поисковики обнаружили останки 15 красноармейцев

На территории Вытегорского района члены Вологодского объединения поисковиков совместно с региональным отделением Российского военно-исторического общества обнаружили останки 15 солдат и офицеров, участников Великой Отечественной войны. Работы проходят в рамках экспедиции "Ошта-2021".

Об этом сообщили в группе в соцсети Вологодского объединения поисковиков. Обнаружили две подписные ложки и справку. В настоящее время устанавливают имена красноармейцев.

Кроме того, вологодские поисковики ищут родственников солдата, найденного на территории Мурманской области в урочище Средний Верман. Участники объединений "Невская оперативная группа" и "Святой Георгий" в недостроенном блиндаже вместе с останками бойца откопали и медальон, в котором были две записки.

В них значится - Корсунский Валентин Сергеевич, 1910 года рождения. Место рождения - станция Озерки Ленинградской области, место призыва - Вытегорский район Вологодской области. Адрес семьи в Вологодской области - Оштинский район, деревня Челекса, д. 36, Корсунская Наталья Дмитриевна.

Воинское звание - старший сержант. Причина выбытия - убит. Дата выбытия - 11.09.1941 года, Карело-Финская ССР.