Избрана мера пресечения замдиректору центра отдыха, где отравился 31 ребенок

Волгодонской районный суд избрал меру пресечения заместителю директора центра отдыха "Донская волна", в котором ранее 31 ребенок получил пищевое отравление. Мужчина отпущен под залог в размере одного миллиона рублей.

По версии следствия, с 1 по 9 августа из прибывших на спортивные сборы по фехтованию 127 детей пищевое отравление получил 31 ребенок. У восьмерых детей был обнаружен норовирус второго генотипа. Несколько человек были госпитализированы, и после курса лечения 12 августа - выписаны.

После проверки прокуратуры и Роспотребнадзора деятельность пищеблока в центре отдыха была приостановлена по решению суда на 90 суток. СК возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ - "Производство оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Как сообщает ТАСС, следователь ходатайствовал об избрании в отношении замдиректора центра меры пресечения в виде домашнего ареста, но данное ходатайство оставлено без удовлетворения.