В Ростове пресекли торговлю просроченными экспресс-тестами на антитела

В одном из супермаркетов Ростова-на-Дону выявлен факт продажи незарегистрированных экспресс-тестов на наличие антител к COVID-19. Кроме того, медицинское изделие оказалось просроченным.

Как сообщает региональное управление Росздравнадзора, выявить недобросовестных продавцов удалось благодаря жалобе ростовчанки, которая приобрела тест в магазине.

В ходе проверки оказалось, что тест не соответствовал комплектации и составу медицинского изделия, на которое выдано регистрационное удостоверение. Кроме того, в упаковке вместо 20 тестов содержался только один с истекшим сроком годности.

В результате торговое предприятие привлечено к административной ответственности по статье 6.28 КоАП России, санкции которой предусматривают штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Отметим, что в мае специалистами Росздравнадзора в аптеках Ростовской области выявлены пять случаев продажи сомнительных или просроченных тестов на наличие антител к коронавирусной инфекции.