В Ростове узаконят более 400 нестационарных торговых объектов

Администрация Ростова-на-Дону по итогам года заключит всего около 420 договоров с предпринимателями на размещение нестационарных торговых объектов (НТО). Для сравнения, в прошлом году это было 163 договора.

Как рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко, работа в этом направлении проводится системно уже третий год. В результате на законных основаниях работают около 1700 ростовских НТО, а более ста муниципальных земельных участков стали использоваться легально. Более 1400 точек были демонтированы, так как действовали незаконно.

По словам сити-менеджера, искоренение несанкционированной торговли в городе позволит ростовчанам и гостям донской столицы совершать комфортные, безопасные и качественные покупки.

- А самому Ростову это вернет достойный статус города-купца в масштабах России - отметил Алексей Логвиненко.

Так, во время только одного недавнего рейда по Первомайскому району был выявлен 51 незаконный НТО. Причем, в муниципальном бюджете предусмотрены средства на демонтаж нелегальных торговых объектов. А на их месте появляются красивые и ухоженные павильоны, как, например, на проспекте Королева, 22. Еще недавно там торговали "с земли", а сейчас это благоустроенная территория с озеленением и подсветкой. Бывший ростовский "пятачок", где многие годы процветала стихийная торговля, кардинально преобразился.