В Ростове врачи спасли зрение мальчику, которому крыса пробила глаз

В Ростове-на-Дону семилетний мальчик едва не лишился зрения после игры с декоративной крысой. Офтальмологам городской больницы СМП пришлось проводить экстренную операцию.

Как сообщили "РГ" в медицинском учреждении, несчастный случай произошел, когда старшая сестра пострадавшего мальчика решила почистить клетку животных и выпустила их на диван.

Мальчик решил поближе рассмотреть домашних питомцев и неожиданно одна из двух декоративных крыс резко подпрыгнула вверх. Она сильно ткнулась своим острым носом ребенку в глаз. В результате у пострадавшего врачи диагностировали проникающее ранение глаза с поражением роговицы и выпадением радужной оболочки.

На карете скорой помощи пострадавший мальчик был доставлен в областной офтальмологический центр, где ему была проведена операция. Зрение ребенку удалось спасти.

- К нам нередко поступают пациенты, получившие травмы глаз во время игр с домашними питомцами. Даже если кошки, собаки, декоративные крысы вовсе не агрессивные и ласковые, порой, одно неосторожное движение может причинить большой вред, - сказала заведующая офтальмологическим отделением ГБСМП Ростова-на-Дону Ирина Шангичева.

Врач обратила внимание, что при травмировании глаз нельзя заниматься самолечение, а следует немедленно обратиться за медицинской помощью.