В Сочи в ДТП с двумя автомобилями пострадали семь человек

В понедельник в 23.20 в Центральной районе Сочи, на улице Виноградной, напротив дома 58, произошло серьезное ДТП с большим числом пострадавших.

"По предварительным данным, мужчина 2000 года рождения, управляя автомобилем Lada Kalina, двигался со скоростью, не обеспечивающей контроль движения своего транспортного средства, и при возникновении опасности, когда на проезжую часть вышел пешеход, он допустил резкое торможение с заносом автомобиля на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva", - рассказала "РГ" руководитель отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

После столкновения автомобиль Lada перевернулся на бок.

В результате аварии пострадали водитель Lada и три его пассажира - 19-летний и два 22-летних молодые человека. Водитель Chevrolet Niva и два его пассажира получили легкие травмы, им назначено амбулаторное лечение.