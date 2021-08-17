Российские БМП-3 впервые примут участие в "Суворовском натиске"

Военные из России подготовили технику для проведения тренировок к соревнованиям "Суворовский натиск". Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. В ходе комплексной проверки большое внимание было уделено проверкам состояния систем управления огнем, двигателей, шасси и др.

В этом году наши экипажи впервые будут выступать на БМП-3. Ранее в состязаниях задействовали лишь боевые машины второго поколения.

"Тройки" перебрасывались на полигон Корла учебного центра Сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая самолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России.

БМП-3 по сравнению со своими предшественницами имеют более высокие тактико-технические характеристики. Так, кроме 30-мм пушки и 7,62-мм пулемета в качестве вооружения используется еще 100-мм нарезное орудие.

Машины хорошо приспособлены к эксплуатации в условиях жары, обладают хорошей подвижностью и маневренностью, что обеспечивается двигателями мощностью 500 л.с., более совершенными трансмиссиями и надежными ходовыми частями. Максимальная скорость по шоссе - 70 км/ч. Запас хода по топливу - 600 км.

Прицельный комплекс оборудован всем необходимым, чтобы уверенно поражать различные цели с ходу на значительных расстояниях.

Российская команда представлена лучшими экипажами - победителями и призерами всеармейских этапов соревнований - курсантами Дальневосточного высшего общевойскового командного ордена Жукова училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского и представителями Южного военного округа.

На соревнованиях "Суворовский натиск" другие прибывшие в КНР участники, а это представители Беларуси и Венесуэлы, будут выступать на китайских боевых машинах пехоты ZBD-86A, являющихся глубокой модернизацией БМП-1.