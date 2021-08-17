Российские разработчики рассказали о первом отечественном ноутбуке

Российская компания 3Logic заявила о выпуске и старте продаж первого отечественного ноутбука Гравитон Н15И-К2.

Согласно информации на сайте разработчика, устройство разработано и произведено в России. Ноутбук базируется на основе материнской платы, также созданной отечественными специалистами. Процессор Intel Core i5-8259U - чип для ультрабуков образца 2018 года, относящийся к семейству Coffee Lake. Есть 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель на 256 ГБ с двумя слотами расширения. На ноутбук можно установить одну из трех ОС: Astra Linux, Windows 10, Альт Линукс.

Портативный компьютер получил модуль СДЗ "Аккорд-АМДЗ", имеющий сертификации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и ФСБ, а также заключение Минпромторга, которое подтверждает его соответствие требованиям импортозамещения.

Одна из главных особенностей устройства, отмеченная разработчиками, - это легкость, его вес 1,69 кг. Дисплей - 15,6-дюймовый IPS с разрешением FHD (1920×1080). Есть антибликовое покрытие, поэтому ноутбуком можно пользоваться и на улице. Веб-камера находится в верхней рамке, ее разрешение - 2 МП, для ее отключения есть отдельная кнопка: если ее нажать, то к ней прекращается подача питания.

Новый ноутбук нельзя будет приобрести в магазине: он предназначен для компаний и госзаказов. Рекомендованная розничная цена пока неизвестна.