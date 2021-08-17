Российский софт могут адаптировать под отечественные процессоры

Минпромторг просит российских разработчиков программного обеспечения (ПО) ускорить адаптацию их продуктов под российские процессоры "Эльбрус" и "Байкал". Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо замглавы Минпромторга Олега Бочарова.

В письме отмечается, что по базовому набору программного обеспечения в каждом классе продуктов уже либо есть совместимые решения, либо ведется их разработка.

При этом остаются программы, по которым не запланированы работы по его адаптации к отечественным аппаратным платформам. Эту работу необходимо ускорить, поскольку к 2023 году не менее 70% закупаемой для государственных нужд вычислительной техники будет работать на отечественных процессорах, считают в Минпромторге.