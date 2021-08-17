Штайнмайер заявил об ответственности ФРГ за происходящее в Афганистане

После захвата власти в Афганистане движением "Талибан" (запрещено в РФ) Германия приостанавливает оказание помощи Кабулу, который до сих пор был ее первым получателем. Об этом во вторник заявил министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер.

В интервью агентству DPA и газете Rheinische Post он сообщил, что в его ведомстве было предусмотрено выделение Афганистану в нынешнем году 250 миллионов евро, из которых в Кабул пока не отправлено ни евроцента. Кроме того, поступали в страну средства и из других министерств, например, на гуманитарную помощь и обучение полиции. В общей сложности Германия обещала помочь Афганистану в этом году суммой в 430 миллионов евро. Теперь эти деньги можно считать замороженными.

Отреагировал на ситуацию в Афганистане и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Как пишет еженедельник Spiegel, он назвал позором для Запада происходящее сейчас в этой стране. "В эти дни мы переживаем человеческую трагедию, за которую мы также несем ответственность", - сказал президент. Драматические видео из Кабула и события в этой стране, продолжил глава государства Штайнмайер, никого не могут оставить равнодушными. С особой грустью сообщения из Афганистана воспринимают военнослужащие бундесвера и гуманитарии. Именно они в течение 20 лет нередко "жертвовали своим здоровьем и даже жизнью ради того, чтобы людям в этой стране жилось лучше".

Штайнмайер потребовал сделать все возможное для того, чтобы вернуть на родину пока остающихся в Афганистане соотечественников, а также обезопасить тех афганцев, которые помогали "союзникам". Многим из них, считает Штайнмайер, угрожают преследования или смерть.