Умер пионер латиноамериканского панк-рока Пиль Трафа

Ветеран аргентинского панк-движения и пионер латиноамериканского панк-рока Пиль Трафа (настоящее имя Энрике Гектор Чалар) внезапно умер в возрасте 62 лет 13 августа.
RIP Pil Trafa!!! pic.twitter.com/VmngONFEuS— LBC9er (@lbc9er) August 14, 2021
Об этом сообщает InfoNews со ссылкой на заявление нынешней группы Пиля Pilsen.
Уточнено: музыкант отошел в своем доме в Лиме, Перу. Причиной названа остановка сердца.
Joya. https://t.co/NyN9WSVKRV— Gerson Vichez (@GVichez) August 14, 2021
Будущий Пиль Трафа (прозвище получил из-за своей крайне болезненной худобы) родился 1 февраля 1959 года в Буэнос-Айресе и стал известен в 80-е как фронтмен Los Violadores, первой аргентинской панк-группы, добившейся огромной популярности.
#Piltrafa 😥— Eleonora (@eleonora2509) August 14, 2021
Y mientras tanto, la vida se va...
Fotografía de Gabriel Patrono y Juan Faraone pic.twitter.com/oeKbcD8Iqu
Los Violadores, тогда еще как Los Testicles, собрались в 1978-м, название сменили в 1981-м, дебютный одноименный альбом выпустили в 1983-м.
Коллектив неоднократно распадался и собирался вновь. Последний раз - в 2016-м.
Песни Пиля звучат в ряде телешоу, сам он неоднократно становился героем телевизионных программ и документальных лент.