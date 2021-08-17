Умер пионер латиноамериканского панк-рока Пиль Трафа

Ветеран аргентинского панк-движения и пионер латиноамериканского панк-рока Пиль Трафа (настоящее имя Энрике Гектор Чалар) внезапно умер в возрасте 62 лет 13 августа.

Об этом сообщает InfoNews со ссылкой на заявление нынешней группы Пиля Pilsen.

Уточнено: музыкант отошел в своем доме в Лиме, Перу. Причиной названа остановка сердца.

Будущий Пиль Трафа (прозвище получил из-за своей крайне болезненной худобы) родился 1 февраля 1959 года в Буэнос-Айресе и стал известен в 80-е как фронтмен Los Violadores, первой аргентинской панк-группы, добившейся огромной популярности.

#Piltrafa 😥

Y mientras tanto, la vida se va...



Fotografía de Gabriel Patrono y Juan Faraone pic.twitter.com/oeKbcD8Iqu — Eleonora (@eleonora2509) August 14, 2021

Los Violadores, тогда еще как Los Testicles, собрались в 1978-м, название сменили в 1981-м, дебютный одноименный альбом выпустили в 1983-м.

Коллектив неоднократно распадался и собирался вновь. Последний раз - в 2016-м.

Песни Пиля звучат в ряде телешоу, сам он неоднократно становился героем телевизионных программ и документальных лент.