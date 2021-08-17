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Умер пионер латиноамериканского панк-рока Пиль Трафа

Новости
    17.08.2021, 14:54
Текст:   Олег Усков

Ветеран аргентинского панк-движения и пионер латиноамериканского панк-рока Пиль Трафа (настоящее имя Энрике Гектор Чалар) внезапно умер в возрасте 62 лет 13 августа.

Об этом сообщает InfoNews со ссылкой на заявление нынешней группы Пиля Pilsen.

Уточнено: музыкант отошел в своем доме в Лиме, Перу. Причиной названа остановка сердца.

Будущий Пиль Трафа (прозвище получил из-за своей крайне болезненной худобы) родился 1 февраля 1959 года в Буэнос-Айресе и стал известен в 80-е как фронтмен Los Violadores, первой аргентинской панк-группы, добившейся огромной популярности.

Los Violadores, тогда еще как Los Testicles, собрались в 1978-м, название сменили в 1981-м, дебютный одноименный альбом выпустили в 1983-м.

Коллектив неоднократно распадался и собирался вновь. Последний раз - в 2016-м.

Песни Пиля звучат в ряде телешоу, сам он неоднократно становился героем телевизионных программ и документальных лент.

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