Вышел русский трейлер комедии с Обри Плазой "Бестселлер"

Опубликован локализованный трейлер американо-канадской комедии "Бестселлер" (Best Sellers) - ролик доступе на YouTube (18+). В главных ролях - 88-летний дважды лауреат премии "Оскар" Майкл Кейн и Обри Плаза ("Легион", "Парки и зоны отдыха")

Как следует из официального синопсиса, речь пойдет про молодую издательницу (Плаза), которая отправляется в тур, чтобы "спасти книжный бизнес". Компанию себе составить особа принудила, при помощи шантажа, некогда успешного писателя (Кейн), ныне - вздорного и буйного старикана а-ля Буковски, "давно похоронившего талант в бутылке".

"Заинтересовать молодежь книгами - задача не из простых, но это еще полбеды! Обуздать невыносимый нрав беспробудного пьяницы и капризного гения - вот настоящий вызов!" - говорится.

Из пресс-релиза, предоставленного "Кинократии" прокатчиком ленты Megogo Distribution, мы узнаем, что сценарий фильма был написан Энтони Греко и удостоился в 2015-м премии Nicholl Fellowships. Режиссер - актриса Лина Росслер

В других ролях: Скотт Спидман ("Другой мир"), Эллен Вонг ("Скотт Пилигрим против всех"), Кэри Элвес ("Пила", "Секретные материалы").

В марте этого года "Бестселлер" был представлен на Берлинском кинофестивале, где его "отметили мировые эксперты".

На экранах - с 30 сентября.