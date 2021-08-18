Указ главы Республики Бурятия от 18 августа 2021 года № 240 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 25.06.2021 № 191, от 28.06.2021 № 193, от 30.06.2021 № 196, от 07.07.2021 № 202, от 09.07.2021 № 212, от 12.07.2021 № 213, от 23.07.2021 № 220, от 28.07.2021 № 227, от 02.08.2021 № 231, от 04.08.2021 № 236, от 11.08.2021 № 237, от 13.08.2021 № 239):

1.1. Пункт 7.1 изложить в следующей редакции:

"7.1. С 27 июня 2021 года по 18 августа 2021 года включительно работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, размещенных в торговых центрах, торговых комплексах, торгово-развлекательных центрах, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, доставки заказов.

Возобновить с 12 июля 2021 года работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением случая, указанного в абзаце первом настоящего пункта, при условии:

- окончания работы, оказания услуг не позже 23.00 часов, за исключением предприятий общественного питания, расположенных в коллективных средствах размещения и оказывающих услуги питания для проживающих;

- рассадки за одним столом не более четырех человек (без учета детей);

- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания.

Возобновить с 28 июля 2021 года работу предприятий общественного питания, размещенных в торговых центрах, торговых комплексах, торгово-развлекательных центрах и имеющих отдельный вход, при условиях:

- наличия у всего персонала документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины против коронавирусной инфекции (COVID-19), либо полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) (сертификат о вакцинации установленного образца), либо медицинского документа (справки) о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

- организации работы с участием официантов;

- окончания работы, оказания услуг не позже 23.00 часов;

- рассадки за одним столом не более четырех человек (без учета детей);

- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания.

Возобновить с 19 августа 2021 года работу предприятий общественного питания, размещенных в торговых центрах, торговых комплексах, торгово-развлекательных центрах и не имеющих отдельного входа, при условиях:

- наличия у всего персонала документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины против коронавирусной инфекции (COVID-19), либо полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) (сертификат о вакцинации установленного образца), либо медицинского документа (справки) о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

- обеспечения наличия персонала, работающего на постоянной основе;

- окончания работы, оказания услуг не позже 23.00 часов;

- рассадки за одним столом не более двух человек (без учета детей);

- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания;

- обеспечения соблюдения посетителями при нахождении в зале обслуживания и (или) у касс социальной дистанции до других граждан не менее 1,5 метров (в том числе путем нанесения соответствующей разметки).

Предприятиям общественного питания запрещается оказание услуг по организации досуга, развлекательных услуг, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий, за исключением случая, указанного в пункте 7.1.2 настоящего указа.".

1.2. Пункт 7.1.1 признать утратившим силу.

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов







