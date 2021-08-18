Другая философия: польский генерал объяснил превосходство танков РФ

Генерал-лейтенант ВС Польши Богуслав Самоль сравнил танки НАТО и России

Издание Defence24 взяло интервью у польского генерала-лейтенанта Богуслава Самоля. Поводом для беседы послужили планы Польши приобрести крупную партию танков Abrams.

Генерал рассказал, что сейчас бронетанковые войска его страны располагают значительным количеством Т-72 и более 230 PT-91 Twardy

"Это два типа танков старого поколения, и они значительно уступают в тактическом и техническом отношении модернизированным в настоящее время российским танкам. В результате министерство обороны вынуждено или будет вынуждено искать способ заменить эти танки в течение пяти-десяти лет", - признался он.

Довольно подробно Богуслав Самоль рассказал об отличии западных танков от советских и российских.

"Танки, разработанные на Западе, в странах НАТО, такие как Leopard 2, имеют совершенно иную философию конструкции, что приводит к иному способу использования танка в бою. В рамках немецкой философии использования танка и связанного с ней способа его строительства и проектирования, сложившейся во время холодной войны и являющейся выражением тогдашней стратегии НАТО, предполагалась необходимость проведения оборонительных операций с использованием танков против армий Варшавского договора. В то же время немецкие конструкторы предвидели необходимость использования танков в наступательных действиях в рамках контратак.

Эта философия использования танков получила дальнейшее развитие у немецкой стороны. Американская сторона движется в том же направлении. Обе страны имеют долгую историю сотрудничества в разработке танков в 1970-х годах, когда были созданы и Leopard 2, и Abrams", - пояснил он.

Что касается России, то здесь танки строятся в основном для наступательных операций с использованием большого количества машин на отдельных направлениях. "Недавно стало известно о создании батальонных боевых групп, построенных на базе танковых батальонов, с мощной поддержкой артиллерии, саперных подразделений и зенитным прикрытием. Однако следует помнить, что батальоны будут действовать в тактических и оперативных зонах независимо, но согласованно. Таким образом, создавая определенное количественное преимущество, атакующий может обеспечить себе успех в бою", - рассказал генерал.

Также он объяснил, почему бронетанковые войска его страны нуждаются в модернизации:"Танки Т-72М1 и PT-91 Twardy, используемые польской армией, покидая огневую позицию, способны двигаться назад со скоростью 3-4 км/ч и только на 200-300 метров. Затем им приходится разворачиваться и подставлять свои слабые места под огонь противника. С другой стороны, если они остаются на позиции в траншее, то после соприкосновения с противником они будут подвержены уничтожению подавляющим числом танков противника, его артиллерией и даже обходу с фланга атакующими танками противника".