Экс-ректора Американского университета депортировали из Киргизии

Бывшего президента Американского университета в Центральной Азии Эндрю Качинса депортировали из республики. Об этом сообщили в правоохранительных органах КР. Его фото в аэропорту опубликовали местные информагентства.

В июле Первомайский районный суд Бишкека признал Эндрю Качинса виновным по статье 123 Кодекса о проступках КР "Незаконное изготовление наркотических средств либо психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров без цели сбыта в небольших размерах".

Бывшего главу учебного заведения приговорили к выплате штрафа в размере 60 тысяч сомов и депортации из республики.

Эндрю Качинс был обвиняемым по делу о наркотиках. "В апреле в МВД поступил материал из Таможенной службы КР о том, что на территории зоны таможенного контроля хранится посылка, отправленная из Дубая в Американский университет Центральной Азии на имя Эндрю Качинса. В сопроводительных документах указывалось, что в посылке находится документация. Однако, как выяснилось после вскрытия посылки, в ней были таблетки желтого и белого цветов, капсулы синего и красно-белого цвета, упакованные в небольшие полиэтиленовые прозрачные пакеты, - объяснили в министерстве.

Как отметили в МВД, вскрытие посылки происходило в связи с наличием достаточных оснований.

- Предварительная экспертиза показала, что в таблетках и капсулах содержится психотропное вещество. В рамках досудебного производства осуществлялся обыск автомобиля Эндрю Качинса и по месту его проживания. В ходе обыска обнаружили гашиш, - сообщили в МВД.