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18.08.2021 15:56
Рубрика: Власть

Лавров проведет переговоры с главой МИД Ливии

Текст: Алексей Чуриков

В этот четверг, 19 августа, в Москве состоятся переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Ливии. Встреча Сергея Лаврова с ливийским министром иностранных дел и международного сотрудничества Правительства национального единства Наджлой Мангуш рассматриваются Москвой как важный шаг укрепления двусторонних отношений между странами.

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"Министры обсудят складывающуюся ситуацию в Ливии, включая пути ее комплексной нормализации в свете предпринимаемых коллективных усилий по продвижению межливийского переговорного процесса", - говорится в опубликованном на официальном сайте МИД РФ сообщении.

На Смоленской площади также напомнили, что в результате прямой агрессии США и их союзников по НАТО в 2011 году в нарушение резолюции 1973 Совета безопасности ООН были разрушены не только социально-экономическая инфраструктура, но и ливийская государственность.

"Страна оказалась на грани гуманитарной катастрофы, погрузилась в пучину многолетней гражданской войны. Исходим при этом из того, что определять судьбу своей родины должны сами ливийцы политическими методами", - подчеркнули в МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва поддерживает плотные и доверительные контакты с влиятельными ливийскими политическими силами и побуждает их прекратить братоубийственную междоусобицу, а также строго соблюдать решения международных форумов и профильных резолюций СБ ООН.

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В МИД РФ также отметили, что перспективы российско-ливийского торгово-экономического сотрудничества и полноформатное участие российских компаний в совместных проектах на территории Ливии зависят от кардинального улучшения ситуации в сфере безопасности в стране, а также от формирования постоянных органов власти и управления.

"Вместе с тем, есть сферы, где эффективное взаимодействие возможно уже сейчас - например, в деле наращивания торгового оборота", - отметили в российском ведомстве.

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