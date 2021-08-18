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18.08.2021 19:15
Рубрика: Общество

МГУ: Алиса Теплякова может поступить на договорной основе

Текст: Ирина Огилько

Приемная кампания в российские вузы завершилась. В списке поступивших на бюджетное отделение психологического факультета МГУ не оказалось девятилетней Алисы Тепляковой, самой юной в стране выпускницы школы и абитуриентки в вузе, куда она сдавала экзамены.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Как рассказали "РГ" в пресс-службе факультета психологии МГУ им. Ломоносова, нет Алисы Тепляковой и в списках на платное отделение, как сообщали некоторые СМИ.

"По набранным результатам она может поступить на договорной основе, - пояснили в пресс-службе. - Прием документов на платную форму обучения продолжается. Договоры сначала предлагают заключить абитуриентам, набравшим наибольшее число баллов. А дальше зависит от количества мест. Если Тепляковы будут готовы оплачивать обучение и по баллам пройдут, мы их ждем". При этом, если Алиса поступит, как ранее рекомендовал ректор МГУ Виктор Садовничий, студентке выделят психолога, который поможет девочке адаптироваться к учебе рядом с более взрослыми студентами в университете. К слову, стоимость обучения на платной основе на психфаке - 391 тысяча рублей в год. Как рассказала "РГ" Наталья Миневич, мама Алисы Тепляковой, расходы их не пугают:

"Мы пока не уточняли детали поступления на договорной основе, - рассказала она "РГ". - Время еще есть. Думаю, что на платное отделение дочь пройдет: на вступительных испытаниях она набрала 48 баллов из 100. Мы еще подавали документы в Московский педагогический университет, но с этим вузом повременим".

Ранее отец Алисы, Евгений Тепляков, рассказал "РГ", что Алиса продолжит обучение в любом случае, поскольку знания - это свобода, и ограничивать в ней детей они не хотят. А если дочь не пройдет и на платное отделение, то сами сами продолжат обучение или найдут помощников - преподавателей вузов.

Напомню, в 7 лет Алиса Теплякова сдала госэкзамены за 9-й класс по физике, информатике, русскому языку, математике, биологии, химии. А через год выдержала ЕГЭ по русскому, математике, биологии и информатике. Она старшая из семи детей в семье Тепляковых.

Общество Образование Наука и образование МГУ им. Ломоносова

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