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18 августа 2021 г.

Постановление правительства Пензенской области от 17 августа 2021 года № 500-пП "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Пензенской области на 2022 год"

Дата подписания 17 августа 2021 г.
Опубликован 18 августа 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" (с последующими изменениями), Законом Пензенской области от 23.05.2002 № 365-ЗПО "О прожиточном минимуме в Пензенской области" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:

1. Установить по представлению Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области на 2022 год величину прожиточного минимума на душу населения - 10038 рублей, для трудоспособного населения - 10941 рубль, пенсионеров - 9381 рубль, детей - 10402 рубля.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы трудовых отношений.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Пензенской области О.В.Мельниченко



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