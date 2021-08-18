Первенцы: МиГ-9 и Як-15 впервые представили на параде 75 лет назад

18 августа 1946 года на Тушинском аэродроме состоялся первый после Великой Отечественной войны авиационный парад в честь Дня воздушного флота СССР. Демонстрация мощи советских ВВС была призвана затмить парад 8 июня в Лондоне, на который "забыли" пригласить военную делегацию из Москвы.

В этот выходной день для десятков тысяч зрителей состоялось красочное авиационное шоу с элементами высшего пилотажа. Ночные бомбардировщики По-2 растянули в небе шелковыми лентами красную звезду, истребители Як-3 и Ла-7 устроили воздушный бой, продемонстрировали свои возможности бомбардировщики Ту-2 и Пе-2, а также штурмовики Ил-10. Однако главной изюминкой праздника стал полет первых советских турбореактивных истребителей Як-15 и МиГ-9.

Вот как описал это событие конструктор Александр Яковлев, который наблюдал за полетами с крыши Центрального аэроклуба имени Чкалова: "Наконец заветное мгновение! Небо над летным полем очистилось от последних самолетов, и диктор объявил: к аэродрому приближается реактивный самолет конструкции Яковлева. В этот момент к границе аэродрома на небольшой высоте быстро приближалась черная точка. Еще мгновение - и я узнаю знакомые очертания. Перед самыми трибунами с шелестящим свистом, присущим реактивным самолетам, Иванов проносится на Як-15. Еще несколько секунд - и так же проходит МиГ-9.

Аэродром гремит овациями, люди бросают вверх шляпы, всеобщее ликование и восторг! Великое, ни с чем не сравнимое, подлинное, глубокое счастье переполняет все мое существо! К слезам, застилающим глаза от напряженного вглядывания вдаль, прибавляются слезы радостного волнения. Нас с Артемом обступают десятки людей, знакомых и незнакомых, поздравляют, обнимают, целуют. А у нас ноги подкашиваются от пережитых волнений. Ощущаешь полное физическое изнеможение, и все окружающее как-то теряет рельефность и плывет и тумане".

Конструктор волновался не напрасно - первые советские реактивные истребители были еще несовершенными машинами. Например, у самолета Як-15 техникам и конструкторскому бюро больше всего проблем доставляло хвостовое колесо, которое находилось в реактивной струе и сгорало после каждого полета. Кроме того, подгорала нижняя обшивка фюзеляжа, и чтобы достичь нужного эффекта "брюхо" истребителя зашили листовой огнеупорной нержавеющей сталью.

"На другой день после парада Микояна и меня вызнали в Кремль. Разговор был короткий. Нас поздравили с успехом и … поручалось построить и облетать к октябрьскому празднику для воздушного парада на Красной площади по 10 - 15 реактивных самолетов ЯК-15 и МиГ-9. Было сказано: до выполнения задания не возвращаться в Москву…. Задание казалось невыполнимым. Но никаких отговорок во внимание не принималось", - пишет в своих воспоминаниях конструктор.

Несмотря ни на что к 7 ноября 1946 года 30 истребителей МиГ-9 и Як-15 были построены и подготовлены к параду, но подвела погода и полеты отменили.

Хотя первые советские турбореактивные истребители выпускались небольшими партиями, они помогли обучить сотни пилотов управлять новой техникой. Всего было выпущено 610 МиГ-9 и 280 Як-15.