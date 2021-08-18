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Появился трейлер ультражесткого зомби-хоррора "Грусть"

Новости
    18.08.2021, 17:51
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ BD Horror Trailers and Clips Фото: youtube.com/ BD Horror Trailers and Clips
Фото: youtube.com/ BD Horror Trailers and Clips

На YouTube обнародован рэдбэнд-трейлер (18+) тайваньского зомби-сплэттера "Грусть" (The Sadness). И вы с ним поосторожнее - море крови, насилия, расчлененки-обнаженки.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел российский трейлер "Петровых в гриппе"

Синопсис кренится в актуальность - "на Земле уже год бушует эпидемия загадочного вируса, к которой большинство населения планеты относится несерьезно".

Молодая пара, как и многие, продолжает жить обычной жизнью, но однажды по пути на работу они сталкиваются со своими "агрессивными плотоядными согражданами", потерявшими почти всякое человеческое обличье. Ибо вирус мутировал таким вот неожиданным образом (хотя зомби-кинематограф нас предупреждает и предостерегает десятилетиями - заметьте).

Режиссер и сценарист - дебютант полного метра Роб Джаббаз. Национальная премьера картины состоялась зимой. Теперь она задорно катается по фестивалям.

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