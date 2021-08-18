Президенты России и Ирана обсудили Афганистан, экономику и коронавирус

Президенты России и Ирана провели телефонный разговор. Владимир Путин поздравил Сейеда Эбрахима Раиси с вступлением в должность, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин и Раиси рассмотрели основные темы двусторонней повестки, включая реализацию крупных совместных проектов в торгово-экономической сфере и взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса. Также речь шла о перспективах возобновления выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Президенты уделили особое внимание событиям в Афганистане, выразив готовность содействовать установлению там мира и стабильности. Кроме того, в разговоре были затронуты вопросы подготовки к саммиту Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе: Иран подал заявку на полноформатное членство в ШОС. Путин и Раиси условились продолжить личные контакты.