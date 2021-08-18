Постановление администрации Псковской области от 18 августа 2021 года № 287 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Псковской области на 2022 год"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2021 г. № 1022 "Об утверждении Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год" Администрация области постановляет:

1. Установить с 01 января 2022 г. величину прожиточного минимума по Псковской области на душу населения 12 279 рублей, для трудоспособного населения - 13 384 рубля, для пенсионеров - 10 560 рублей, для детей - 12 073 рубля.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г. и действует по 31 декабря 2022 г.

Губернатор области М.Ведерников







