РАН опубликовала электронную карту археологических памятников России

"Созданная в масштабах страны электронная карта позволит решать разнообразные задачи, - говорит директор Института археологии РАН Николай Макаров. - Она собрала воедино весь массив информации, и станет основой для прогностического моделирования археологических памятников".

Потребность в единой археологической карте, на которую были бы нанесены все памятники археологии, существовала всегда. Еще в СССР, в 1970-1980 годах министерство культуры организовало программу паспортизации археологических памятников. Итогом был "Свод памятников истории и культуры народов России". В результате этой работы было подготовлено более 42 тысяч паспортов на объекты археологического наследия. Однако выполнить программу полностью не удалось: СССР перестал существовать.

Затем, начиная с 1992 года, было подготовлено 30 выпусков "Археологической карты России". Но эти издания не могли стать полноценным инструментом для решения научных задач: выпуски выходили небольшими тиражами, каждый из них описывал памятники отдельного региона, в них не было сведений о памятниках, открытых позже публикации, и карты устаревали.

Решить задачу помогли интернет-технологии. В 2014 году рабочая группа под руководством директора ИА РАН Николая Макарова начала разрабатывать общенациональную электронную археологическую карту. Сейчас база данных электронной археологической карты содержит информацию о самых разных памятниках археологии - городищах, курганах, грунтовых могильниках, селищах, стоянках, каменных изваяниях, наскальных изображениях, культурных слоях и иных объектах, которые археологи исследовали с 1945 года и с 1991 по 2019 годы.

"Электронная археологическая карта позволяет осознать, что довольно большая часть археологического наследия России невидима, - считает руководитель проекта, научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия ИА РАН Ольга Зеленцова. - Карту составляют памятники, не выраженные в ландшафте, историческое содержание которых в основном скрыто от глаз. Она поможет визуально оценить все богатство археологического наследия и осознать, что это невосполнимый ресурс, уничтожая который мы уничтожаем свое прошлое".