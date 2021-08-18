РАН опубликовала электронную карту археологических памятников России

Новости

В Общественной палате РФ чествовали лучших военных строителей 19:23
Станет ли студенткой МГУ девятилетняя Алиса Теплякова? 19:15
В Москве спустя 20 лет задержаны "кунцевские убийцы" 19:01
В Крым снова придут ливни и шквал 19:01
Умер актер Тьерри Лиагр 18:49
Кубанский дайвер установил мировой рекорд по высокогорному погружению 18:37
Президенты России и Ирана обсудили Афганистан, экономику и коронавирус 18:28
Путин и Рахмон обсудили ситуацию в Афганистане и региональную стабильность 18:21
На Кубани снова спрогнозировали мощные ливни и смерчи 18:21
Посол РФ: Силовики, убегая из Кабула, брали с собой "самое дорогое" - пиво и деньги 18:16
Врачи сборной по футболу покинули команду из-за конфликта с тренером 18:13
Рейтинг одобрения президента Байдена впервые опустился ниже 50% 18:08
"Аэрофлот" отменяет рейсы в Бангкок до конца октября 18:06
Найдены черные ящики разбившегося под Кубинкой Ил-112В 17:47
Небензя: Россия будет судить о движении "Талибан" по его действиям 17:41
Главы МИД России и Казахстана обсудили ситуацию в Афганистане 17:23
Экс-ректора Американского университета депортировали из Киргизии 17:07
Пашинян заявил о готовности Армении возобновить переговоры по Карабаху 16:54
Бежавший из Афганистана президент Гани находится в ОАЭ 16:48
Таиланд разрешил вакцинированным "Спутником V" россиянам въезжать в королевство 16:41
Суд в Москве продлил арест жене бизнесмена Шпигеля 16:18
В Крыму суд арестовал главаря ячейки запрещенной "Хизб ут-Тахрир" 16:05
В Башкирии арестовали женщину, выбросившую младенца из окна роддома 16:04
Выдача ипотеки в России в июле сократилась на 30% 16:03
Срок ликвидации свалок в городах наступит на год раньше 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
18.08.2021 18:24
Рубрика: Общество

РАН опубликовала электронную карту археологических памятников России

Текст: Владимир Емельяненко
Институт археологии РАН на официальном сайте открыл доступ к электронной карте "Археологические памятники России". Карта содержит более 42,5 тысячи объектов. Основу карты составили сведения отчетов экспедиций, которые хранятся в архиве ИА РАН.

"Созданная в масштабах страны электронная карта позволит решать разнообразные задачи, - говорит директор Института археологии РАН Николай Макаров. - Она собрала воедино весь массив информации, и станет основой для прогностического моделирования археологических памятников".

Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"
Музей археологии "Розы Хутор" посетили уже более 100 тысяч человек

Потребность в единой археологической карте, на которую были бы нанесены все памятники археологии, существовала всегда. Еще в СССР, в 1970-1980 годах министерство культуры организовало программу паспортизации археологических памятников. Итогом был "Свод памятников истории и культуры народов России". В результате этой работы было подготовлено более 42 тысяч паспортов на объекты археологического наследия. Однако выполнить программу полностью не удалось: СССР перестал существовать.

Затем, начиная с 1992 года, было подготовлено 30 выпусков "Археологической карты России". Но эти издания не могли стать полноценным инструментом для решения научных задач: выпуски выходили небольшими тиражами, каждый из них описывал памятники отдельного региона, в них не было сведений о памятниках, открытых позже публикации, и карты устаревали.

Решить задачу помогли интернет-технологии. В 2014 году рабочая группа под руководством директора ИА РАН Николая Макарова начала разрабатывать общенациональную электронную археологическую карту. Сейчас база данных электронной археологической карты содержит информацию о самых разных памятниках археологии - городищах, курганах, грунтовых могильниках, селищах, стоянках, каменных изваяниях, наскальных изображениях, культурных слоях и иных объектах, которые археологи исследовали с 1945 года и с 1991 по 2019 годы.

"Электронная археологическая карта позволяет осознать, что довольно большая часть археологического наследия России невидима, - считает руководитель проекта, научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия ИА РАН Ольга Зеленцова. - Карту составляют памятники, не выраженные в ландшафте, историческое содержание которых в основном скрыто от глаз. Она поможет визуально оценить все богатство археологического наследия и осознать, что это невосполнимый ресурс, уничтожая который мы уничтожаем свое прошлое".

Общество Наука Общество История Наука и образование РАН

Главное сегодня

Бежавший из Афганистана президент Гани находится в ОАЭ
Кабмин утвердил правила розыгрыша призов среди вакцинированных
В ОАК опровергли информацию, что Ил-114-300 не примет участие в "Армии-2021"
Евро впервые с конца июня подешевел до 86 рублей
За сутки в России подтверждено 20 914 случаев COVID-19 в 85 регионах
Круг лиц, имеющих право оспаривать отцовство, будет расширен
Нужны ли уроки финансовой грамотности