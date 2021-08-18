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18.08.2021 10:40
Рубрика: Культура

Реформатору мирового балета Александру Горскому - 150 лет

Текст: Анна Галайда
Один из главных реформаторов в истории мирового балета и создатель оригинального московского стиля был радикалом в художественных идеях и скромным, болезненно застенчивым человеком в жизни. После смерти его фигуру заслонили коллеги более решительные. Символично, что даже 150-летие Александра Горского - 18 августа - приходится на период летнего театрального затишья и не выводит его из привычной тени.
Александр Горский. Фото: РИА Новости Александр Горский. Фото: РИА Новости
Александр Горский. Фото: РИА Новости

Вариации Повелительницы дриад в "Дон Кихоте" и Царицы вод в "Коньке-горбунке", па де труа в первом акте "Лебединого озера" Большого театра и Испанский танец в третьем акте версии Мариинского театра относятся к бесспорным шедеврам мирового классического балета. Но даже большинство исполняющих их танцовщиков сегодня искренне полагает, что их сочинил Мариус Петипа. Легенда этого гиганта, творившего больше половины столетия, накрыла тенью его старших и младших современников. Сегодня вся уцелевшая до наших дней классическая хореография несет клеймо его "бренда". Оно не позволяет обнаружить тот разлом, который на рубеже XIX и ХХ веков выглядел разрушением основ. Титаном против олимпийского бога выступил тогда Александр Горский.

Фото: Театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева
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Ему был всего 31 год, когда он возглавил балет московского Большого театра. Правда, 120 лет назад должность это была не самая завидная - московские театры существовали в тени петербургских. Финансировались по остаточному принципу, часто "донашивали" репертуар столичного "старшего брата", не претендуя на собственное художественное лицо. Собственно, и молодой петербургский танцовщик Александр Горский был командирован в Москву, чтобы оснастить Большой театр копией "Спящей красавицы" Петипа, уже почти десяток лет шедшей в Петербурге. Работа была выполнена настолько тщательно и успешно, что Горскому тут же поручили поставить другие балеты Петипа - "Раймонду" и "Дон Кихот".

Но на "Дон Кихоте" произошел непредвиденный сбой. Горский, в Москве увидевший спектакли молодого МХТ, познакомившийся с художниками Александром Головиным и Константином Коровиным, при поддержке нового начальника Московской конторы Императорских театров Владимира Теляковского решился обновить старый, 1869 года рождения, "Дон Кихот".

Людмила Семеняка в роли Китри в балете "Дон Кихот" на сцене ГАБТ. Главный режиссер А.А. Горский, художник В.К. Клементьев. Фото: Александр Макаров/ РИА Новости

Так же, как заново написанные декорации новых друзей-художников стремились приблизить театральную условность к духу подлинной Испании, так и балетмейстер сломал академические каноны Петипа. В первую очередь - его унифицированность масс. Вместе с этим пал и другой основополагающий прием балета - идеальная симметричность. Это сегодня "Дон Кихот", единственный из репертуарных спектаклей, сохраняющий в афишах принадлежность Горскому, выглядит обычным классическим балетом.

"Декадентство и невежество на образцовой сцене" - так воспринимали его появление и газеты, и записные балетоманы. Их приводило в ужас само допущение, что в театре может возникнуть подобие живой жизни, а не отвлеченный идеализированный мир - его созданию посвятил свою жизнь Петипа. Только упорству и отваге Теляковского, к тому времени возглавившего все Императорские театры, мы обязаны тем, что постановка не только удержалась на сцене, но Горский получил в свое распоряжение труппу Большого театра, которую затем возглавлял больше двадцати лет.

Фото: Антон Дубровский / "Геликон-опера"
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Правда, в Москве хореограф оказался практически в творческой изоляции. В то время, как его младший современник Михаил Фокин попал в круг Дягилева и стал частью гигантского культурного проекта, основанного на сотрудничестве с лучшими композиторами, художниками и литераторами эпохи, Горский не мог рассчитывать даже на интеллектуальную поддержку своего постоянного соавтора Коровина - интересы того в балете ограничивались личным самовыражением. Другой постоянный сотрудник, композитор Арендс, был не более чем исполнительным специалистом. Не сложилось и сотрудничество с мастерами МХТ: отменилось участие Горского в постановке "Пер Гюнта", а "Лебединое озеро", создававшееся в тяжелом сотрудничестве с Немировичем-Данченко, практически не дошло до сцены. Горский был спеленут требованиями Императорских театров, необходимостью огромной рутинной работы и борьбой - вне труппы и внутри нее.

Основная часть его постановок - это бесконечное редактирование старого репертуара, который хореограф обновлял изнутри. Он переделывал либретто, внося в старые, нередко смехотворно-нелепые, сказки воздух эпохи, использовал современную музыку, стремился внести национальный колорит и "драматизировать" танец, ликвидировав разделение на пантомиму и танец и вложив смысл в пластику, сами движения. А главное, он модернизировал хореографию в тот момент, когда кощунством казалась сама мысль о том, что танцовщик может повернуться спиной к зрительному залу или сделать движение "коленками вперед", сломав идеально-противоестественную балетную вывернутость всех суставов на 180 градусов.

Горский, внимательно следивший за происходящим в мире, еще в "Дон Кихоте" отозвался на первые модернистские опыты американки Лой Фуллер, в нем появился номер, вдохновленный ее танцем-серпантин. Увидев Айседору Дункан, Горский не только увлекся балетами на античные темы, но разбавил традиционные пачки хитонами в греческом стиле и начал экспериментировать с беспуантным танцем.

То, что сегодня кажется бесспорной принадлежностью классического балета, завоевывалось в таких тяжелых битвах, что к пятидесяти годам он практически утратил работоспособность и скончался в 53 года. Но, хотя имени Горского сегодня почти не встретишь на афишах, в каждом классическом балетном спектакле живет след его идей.

Культура Театр Танец

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