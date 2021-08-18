Москва продолжает борьбу с самостроем

В список самостроев, подлежащих сносу, на последнем заседании правительства Москвы попало 11 объектов. Их выявила в ходе проверок Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости. Мэр города Сергей Собянин дал поручение и дальше продолжать мониторинг за застройкой территории города.

В сообщении пресс-службы мэрии и правительства Москвы отмечается, что самострои искажают архитектурный облик города. Кроме того, они потенциально опасны для здоровья и жизни граждан, поскольку возведены без разрешительной документации и соблюдения строительных норм и правил. "Поэтому работа по выявлению и ликвидации объектов самовольного строительства ведется на постоянной основе", - подчеркнули в пресс-службе.

Эффективно бороться с незаконными постройками в столице помогает использование высокотехнологичных инструментов и методов контроля, таких как квадрокоптеры и алгоритмы искусственного интеллекта. Благодаря им инспекторам не надо даже выходить на объект. Именно дистанционно выявляется сейчас до 78 процентов самостроя.

Всего же с 2011 года в Москве выявлено 32 тысячи самовольно построенных зданий и сооружений либо пристроек к ним общей площадью свыше десяти миллионов квадратных метров. Из них демонтировано порядка 4,5 миллиона "квадратов", из которых больше половины - 2,4 миллиона - за 2019-2021 годы. Порядка половины незаконных объектов были ликвидированы собственниками в добровольном порядке после получения соответствующих предписаний органов исполнительной власти либо судебных решений.

Свыше 800 выявленных объектов самостроя общей площадью 1,5 миллиона квадратных метров в городе легализовали после приведения их в соответствие с градостроительными нормами, то есть легализованы. Но владельцам пришлось заплатить штраф за нарушение установленных в городе правил строительства. В общей сложности собственники самостроя заплатили в бюджет города почти 12 миллиардов рублей.

С 2011 года в столице выявлено 32 тысячи незаконно возведенных зданий либо пристроек к ним

Свыше 600 земельных участков общей площадью порядка 100 тысяч квадратных метров которые использовались под нелегальные автостоянки, власти передали под бесплатные парковки. Все освобожденные от самовольных построек земли благоустраиваются. На них высаживаются деревья и кустарники, открываются новые общественные пространства с зонами отдыха, детскими и спортивными площадками.