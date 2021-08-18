Москву накрыл мощный ливень и шквал

В столичный регион пришли мощные ливневые дожди и шквалистый ветер: уже есть данные о поваленных деревьях.

Как и обещали метеорологи, погода в Москве резко испортилась после 16.00. Если прогнозная продолжительность дождя подтвердится, то количество выпавших осадков составит 40 процентов от месячной нормы.

Отметим, что скорость ветра местами достигает 20-25 метров в секунду. Московский зоопарк, летние веранды были закрыты раньше времени. Все городские службы переведены в усиленный режим работы.